به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگی عمومی استان تهران اظهار داشت: استان تهران طی دو دهه اخیر با تراکم شدید جمعیت روبه‌رو بوده که تبعاتی همچون آلودگی، ترافیک، ناترازی در بخش آب و برق و آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه سالانه شهرداری‌ها با صدور مجوزهای ساخت‌وساز، جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر را به استان تحمیل می‌کنند، افزود: جلوگیری از بارگذاری‌های جدید جمعیتی و اعمال محدودیت در احداث واحدهای مسکونی یکی از سیاست‌های اصلی دولت در استان تهران است.

استاندار تهران ادامه داد: در حوزه اتباع خارجی نیز استان تهران میزبان ۵۰ درصد کل اتباع کشور است. در مرحله نخست اجرای طرح بازگشت، چندصد هزار نفر از اتباع غیرمجاز به کشورهای خود بازگشتند که این اقدام موجب آزادسازی نزدیک به ۳ هزار کلاس درس و کاهش تراکم دانش‌آموزی شد.

معتمدیان اضافه کرد: اجرای این طرح همچنین کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی شهرستان‌ها را به همراه داشت و رضایتمندی عمومی مردم را بالا برد. وی از آغاز فاز دوم این طرح خبر داد و گفت: سیاست دولت و وزارت کشور بازگرداندن همه اتباع غیرمجاز به کشورهایشان است تا آثار مثبت بیشتری در سطح استان نمایان شود.

وی در ادامه به نهضت ساخت مدارس اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۱۳ مدرسه با ۱۳۱۰ کلاس درس در استان ساخته شد که رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد. این پروژه‌ها با مشارکت خیرین، دستگاه‌های دولتی و سپاه پاسداران تکمیل شد و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسید.

استاندار تهران با بیان اینکه استان هنوز با کمبود ۱۳ هزار کلاس درس مواجه است، افزود: تجهیز ۱۸۰۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که به‌طور میانگین برای هر کلاس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد.

معتمدیان در پایان با اشاره به آسیب‌های اجتماعی استان گفت: مهم‌ترین معضل اجتماعی در برخی شهرستان‌ها طلاق است. فعال‌سازی شوراهای اجتماعی شهرستان‌ها و تأمین منابع مالی برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار دارد تا بتوان از تبعات آن در جامعه کاست.