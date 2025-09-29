سادات: نگاه استانداری تهران طرد محض اتباع نیست؛هدف سامان دهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با مدیران استانی و سردبیران خبرگزاری های رسمی که با حضور محمد مهدی مومنی، مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران برگزار شد، به طرح ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: مرحله اول طرح اتباع با موفقیت انجام و مرحله دوم نیز از ابتدای مهرماه اجرا شده است.

او افزود: استاندار تهران در اجرای این طرح عزم راسخ دارد و این طرح جزء سیاست‌های اصلی دولت است.

سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه ۵۰ درصد اتباع خارجی در استان تهران هستند و باید ساماندهی شوند، تاکید کرد: نگاه ما طرد محض نیست، بلکه ساماندهی است. افرادی باید طرد شوند که غیرمجاز هستند.

به گفته وی، در مرحله اول، یک‌سوم از اتباع شناسایی شده تا ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ از مرز خارج شده اند.

وی در ادامه از آغاز به کار سامانه تلفنی «۱۴۳۸» در استانداری تهران به منظور ارائه گزارشات مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران خبر داد و گفت: در این حوزه نگاه و حضور مردم بسیار مهم و موثر است.