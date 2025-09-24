اشتغال ۴۳۰۰ زندانی اصفهان؛۹۰ میلیارد تومان دستمزد پرداخت شد

سروش نیکاختر در حاشیه یازدهمین تور رسانهای قوه قضائیه از کارخانجات زندان مرکزی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتغال و حرفهآموزی زندانیان یکی از مهمترین مأموریتهای بنیاد تعاون است و امروز شاهد فعالیتهای گسترده کارگاهی در زندانهای استان هستیم.
وی با اشاره به فعالیت کارگاهی تولید دستهسیمهای لوازم خانگی در زندان مرکزی اصفهان افزود: در این واحد حدود ۱۰۰ زندانی پس از انتقال از بند کارگری، روزانه از صبح تا عصر و در صورت نیاز در شیفت دوم تا ساعت ۲۲ مشغول فعالیت هستند.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان تصریح کرد: در سطح استان اصفهان ۸۰ کارگاه فعال داریم که از این میان ۲۳ کارگاه در زندان مرکزی اصفهان قرار دارد. مجموعاً بیش از ۴۳۰۰ زندانی در قالب اشتغال نشسته، نیمهباز و رایباز در این کارگاهها مشغول به کارند. تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان دستمزد مستقیم به زندانیان پرداخت شده است.
به گفته وی تنوع فعالیتهای کارگاهی زندانیان گسترده است و اغلب بر پایه صنایع و مشاغل مهارتمحور بنا شده تا زندانیان بتوانند پس از پایان دوران محکومیت، با تکیه بر تخصصهای کسبشده وارد بازار کار شوند.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان تأکید کرد: ایجاد اشتغال برای زندانیان صرفاً با توان داخلی ممکن نیست و نیازمند مشارکت و حمایت کارآفرینان و بخش خصوصی است.
