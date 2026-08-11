به گزارش خبرنگار مهر، المان «کوله‌پشتی» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب، در خیابان امام رضا(ع) مشهد نصب و جانمایی شد.این المان که به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد طراحی و اجرا شده است، پیش‌تر همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در شارع امیرالمؤمنین(ع) شهر نجف اشرف نصب شده بود و با پایان این مراسم، به مشهد مقدس منتقل شد.

اکنون و در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع) و همزمان با حضور گسترده زائران پیاده در مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر، این المان در خیابان امام رضا(ع) نصب شده است تا ضمن گرامیداشت یاد کودکان شهید میناب، روایتی نمادین از مظلومیت و ایستادگی را در مسیر تردد زائران به نمایش بگذارد.