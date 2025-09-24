شکوه پرستاری در پیوند دانش و عشق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در پیام عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، آمده است:

آغاز سال تحصیلی، نمادی از شکوفایی اندیشه، حرکت در مسیر دانایی و نو شدن فضای علمی کشور است. این رخداد مبارک، در رشته پرستاری جلوه‌ای درخشان‌تر دارد؛ چرا که پرستاری رشته‌ای است که در آن دانش ژرف با عشق و ایمان پیوندی جاودانه می‌یابد.

به تعبیر ماندگار مادر پرستاری نوین ایران، «پرستاری، مراقبت به توان عشق» است. همین بیان ارزشمند، گوهر حقیقی این حرفه را آشکار می‌سازد؛ حرفه‌ای که در سایه علم و معرفت، به خدمت خالصانه و عاشقانه برای بیماران و جامعه می‌انجامد.

اینجانب آغاز سال تحصیلی جدید را به همه استادان فرهیخته، دانشجویان سخت‌کوش و فعالان عرصه پرستاری صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این سال همراه با توفیق علمی، معنوی و گام‌هایی استوار در مسیر خدمت به نظام سلامت کشور باشد.