اسپانیا: چرا مردم فلسطین باید مجبور شوند از کشورشان محروم شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مانوئل آلبارز وزیر امور خارجه اسپانیا امروز چهارشنبه در مصاحبهای به الجزیره اعلام کرد: کشتار فلسطینیهای بیگناه در غزه نقض قوانین بشردوستانه است. کشتن هزاران فلسطینی در غزه نقض قوانین بینالمللی است. امروزه، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند.
وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص گفت: من نمیفهمم چرا مردم فلسطین باید مجبور شوند برای همیشه از کشور خود محروم شوند؟ به رسمیت شناختن کشور فلسطین که ما آغاز کردهایم، به ما قدرت میدهد تا به کار خود در این زمینه ادامه دهیم. اسپانیا و اتحادیه اروپا هیچ گونه الحاق غیرقانونی کرانه باختری (از سوی صهیونیستها) را به رسمیت نخواهند شناخت.
خوزه مانوئل آلبارز اضافه کرد: ما با ممنوعیت کامل صادرات به اسرائیل یا تجارت با شهرک نشین ها موافقت کردهایم. ما هیچ گونه مصادره زمین یا الحاق غیرقانونی قلمرو فلسطین را به رسمیت نخواهیم شناخت. اسپانیا بیش از هر کشور دیگری برای دستیابی به راه حل دو دولتی و تأسیس کشور فلسطین تلاش میکند. ما وزرای اسرائیلی را که راه حل دو دولتی را رد میکنند، از ورود به اروپا منع خواهیم کرد. اسرائیل در مورد مردم اسپانیا دروغ پراکنی کرده و ادعا میکند که آنها یهودستیز هستند.
