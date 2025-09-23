به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت اسپانیا اعلام کرد که شورای وزرای این کشور تصمیمات فوری و مهمی را برای پایان دادن به نسل‌کشی در نوار غزه تصویب کرده است.

در همین راستا، کارلوس کُوئِربو وزیر اقتصاد اسپانیا تأکید کرد که دولت این کشور فشارهای سیاسی و اقتصادی را برای وادار کردن اسرائیل به احترام به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و تحقق صلح، افزایش خواهد داد.

از جمله تصمیمات اتخاذ شده، ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی و ممنوعیت واردات سلاح از این رژیم است. همچنین عبور سوخت‌هایی که برای اهداف نظامی رژیم صهیونیستی استفاده می‌شوند، از خاک اسپانیا ممنوع اعلام شده است.

دولت اسپانیا همچنین واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی و اراضی اشغالی را ممنوع اعلام کرد.