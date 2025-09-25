به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، واحد روابط عربی و بین‌المللی حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط تعدادی از کشورها استقبال می‌کنیم.

در بیانیه حزب الله آمده است: اگرچه به رسمیت شناختن کشور فلسطین دیرهنگام است، اما در چارچوب تأیید این نکته صورت می‌گیرد که آرمان فلسطین یک مسئله زنده است که نمی‌توان آن را دفن یا فراموش کرد. جهان کاملاً آگاه شده است که سیاست نادیده گرفتن و پشت کردن به آرمان عادلانه فلسطین و تحریف واقعیت‌ها بی‌فایده است.

حزب الله تأکید کرد: موج جدید بیداری شکل گرفته درباره مسئولیت بین‌المللی در قبال آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد، تنها به دلیل رنج، پایداری و مقاومت مردم فلسطین حاصل شده است.

حزب الله همچنین از جامعه بین‌المللی و همه قدرت‌های جهانی خواست که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و گام‌های مؤثرتر و تأثیرگذارتری برای توقف قتل عام‌های نسل‌کشی در فلسطین بردارند.