گام بلند برای بومی سازی زیر ساختهای چرخه تولید انرژی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در گامی مهم در صنعت برق کشور، متخصصان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار پمپ‌های سیرکولاسیون بویلر (BCP) را به طور کامل در داخل کشور طراحی و تولید کنند، این دستاورد ارزشمند، ضمن کاهش وابستگی به واردات، صرفه‌جویی ارزی نزدیک به یک میلیون دلار به همراه دارد و آینده‌ای مطمئن‌تر برای پایداری نیروگاه‌های حرارتی رقم خواهد زد.

پیش به سوی خودکفایی در صنعت برق

نیروگاه‌های حرارتی همچنان بخش اصلی تأمین برق ایران را بر عهده دارند، در این میان، پمپ‌های سیرکولاسیون بویلر به عنوان قلب تپنده دیگ‌های بخار، نقشی حیاتی در عملکرد پایدار و ایمن نیروگاه‌ها ایفا می‌کنند، این پمپ‌ها حجم عظیمی از آب داغ و پرفشار را در لوله‌های بویلر به گردش در می‌آورند و با جلوگیری از داغ شدن بیش از حد لوله‌ها، راندمان و ایمنی سیستم را تضمین می‌کنند.

مراسم رونمایی از این محصول استراتژیک امروز چهارشنبه با حضور مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و جمعی از متخصصان و کارشناسان این حوزه در یزد برگزار شد، این رویداد نمادی از اتکا به توان داخلی و عبور از محدودیت‌های ناشی از تحریم و وابستگی خارجی است.

جوانان نخبه ایرانی، رزمندگان نبرد علمی

اسماعیل نمازی، معاون راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین پمپ سیرکولاسیون بویلر ساخت داخل، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت توانمندی داخلی گفت: خط مقدم جبهه امروز، خط تولید است و متخصصان و کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، فرماندهان ما در صحنه اقتصادی کشور هستند.

وی با اشاره به دستاورد مهم بومی‌سازی تجهیزات نیروگاهی افزود: توربین‌های ملی کشور با ظرفیت‌های ۲۲۰ تا ۹۴۴ مگاوات، بیش از نیمی از شبکه برق کشور را اداره می‌کنند و همه این توربین‌ها به بویلر و پمپ وابسته‌اند، اکنون افتخار داریم که برای اولین بار پمپ ژاپنی، که پیش‌تر اعلام شده بود به ایران فروخته نخواهد شد، توسط یک شرکت دانش‌بنیان در تبریز ساخته و در نیروگاه‌های یزد نصب و بهره‌برداری شده است.

نمازی با بیان اینکه این پمپ اکنون در چرخه تعمیرات و بهره‌برداری توربین‌های سیکل ترکیبی شرکت برق یزد فعال است، افزود: چابکی و توانمندی تیم‌های داخلی به ما اجازه می‌دهد پروژه‌ها با سرعت و دقت بالا پیش بروند؛ از لحظه‌ای که سفارش کاری داده می‌شود تا اجرا، تیم‌ها معمولاً ظرف مدت کوتاهی نتیجه را تحویل می‌دهند و این نشان‌دهنده مهارت و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما است.

وی همچنین اظهار داشت: قدرت و قوتی که در دوران دفاع مقدس نشان دادیم، امروز در حوزه اقتصادی و صنعتی با همان همت و پشتکار ادامه دارد و متخصصان داخلی نمونه‌های موفقی از خلاقیت، مهارت و نوآوری خود را ارائه می‌کنند.

معاون راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در پایان تصریح کرد: همت و تلاش همکاران یزدی و تیم‌های دانش‌بنیان، دلگرمی و پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار صنایع راهبردی کشور است.

عبور از وابستگی و مشکلات واردات

تا پیش از این، بیشتر نیروگاه‌های کشور برای تأمین این تجهیزات به شرکت‌های خارجی همچون Hayward Tyler وابسته بودند، واردات این قطعات علاوه بر هزینه‌های ارزی بالا، با چالش‌هایی مانند تحریم، تأخیر در تأمین و کمبود قطعات یدکی همراه بود. اکنون با تولید داخلی این پمپ‌ها، امکان سفارش‌سازی بر اساس نیازهای داخلی و تولید انبوه فراهم شده است.

حاصل دانش فنی بومی

ساخت این پمپ‌ها نتیجه سال‌ها تلاش در حوزه مهندسی معکوس، بازطراحی و انطباق با استانداردهای روز جهان است، محصول نهایی علاوه بر کیفیت بالا، با شرایط خاص بهره‌برداری نیروگاه‌های ایران سازگار شده و زنجیره پشتیبانی و تعمیرات آن نیز به طور کامل در داخل کشور تأمین می‌شود.

مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی

داخلی سازی این محصول صنعتی می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و کاهش هزینه‌های خرید خارجی باعث کاهش زمان تأمین و تعمیرات، افزایش ضریب آماده‌به‌کاری نیروگاه‌ها، ایجاد اشتغال تخصصی در حوزه مهندسی و تولید، بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش مصرف سوخت فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به واسطه افزایش بهره‌وری خواهد شد.

رونمایی از نخستین پمپ سیرکولاسیون بویلر ساخت ایران، تنها یک دستاورد صنعتی نیست؛ بلکه نمادی از توانمندی مهندسان کشور در پاسخ به نیازهای حیاتی صنعت برق و عبور از موانع خارجی است، این موفقیت مسیر توسعه تجهیزات نیروگاهی و ارتقای فناوری در داخل کشور را هموار می‌کند و نقطه عطفی در حرکت به سوی خودکفایی کامل در صنعت نیروگاهی محسوب می‌شود.