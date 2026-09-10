بیزاتی: در نیمه دوم شخصیت خودمان را نشان دادیم؛همه بازیکنان عالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اوزجان بیزاتی در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر پیکان اظهار داشت: از تیم حریف تشکر میکنم که بازی خوبی انجام داد. در نیمه اول اجازه ندادیم پیکان موقعیت خاصی روی دروازه ما ایجاد کند و در نیمه دوم ما بازی بهتری ارائه دادیم و موقعیتهای زیادی داشتیم. به گل رسیدیم و حتی میتوانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم، اما از فرصتهای خود استفاده نکردیم. از هواداران نیز تشکر میکنم که ما را تشویق کردند و تلاش میکنیم مشکلات فنی تیم را در بازیهای آینده برطرف کنیم و بهتر از قبل باشیم.
او ادامه داد: در نیمه اول خیلی جنگنده نبودیم. اگر استعداد و توانایی دارید، باید در موقعیتهای حساس از آن استفاده کنید و پرس سنگینی انجام دهید. در نیمه دوم هم سرمربی و هم بازیکنان تأکید داشتند که باید جنگنده باشیم و شخصیت خودمان را نشان دهیم.
مربی استقلال خاطرنشان کرد: باید به این موضوع هم اشاره کنم که بازیکنانی که روی نیمکت داریم، عملکرد بسیار خوبی دارند. جلالالدین ماشاریپوف کیفیت بالایی دارد و بسیاری از بازیکنان نیمکتنشین ما نیز در آینده میتوانند به تیم کمک کنند.
بیزاتی درباره عملکرد یاسر آسانی و شرایط استقلال گفت: وقتی بازیکنان بزرگی در اختیار دارید و نام بزرگی مانند استقلال پشت تیم است، هر تیمی که مقابل ما قرار میگیرد، نهایت توان خود را به کار میگیرد. یاسر آسانی بازیکن بزرگی است و همه تلاش میکنند او را مهار کنند. اگر آسانی مشکلی داشته باشد، در روزهای آینده درباره آن صحبت خواهم کرد. همه بازیکنان ما فوقالعاده هستند.
او درباره حضور استقلال در رقابتهای آسیایی نیز گفت: در بازیهای آسیایی همه ایران باید از ما و تیم تراکتور حمایت کنند، چون ما نماینده ایران هستیم و فقط به یک شهر یا استان مربوط نمیشویم.
مربی استقلال در پاسخ به این پرسش که بازیکنان نیمکتنشین چه زمانی فرصت حضور در زمین را پیدا میکنند، عنوان کرد: این موضوع به تصمیم سرمربی و کادر فنی بستگی دارد که هر بازیکن چند دقیقه در زمین حضور داشته باشد.
بیزاتی در ادامه از هواداران استقلال تشکر کرد و گفت: از هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند و در این بازی سخت ما را همراهی کردند، تشکر میکنم و سپاسگزار آنها هستم.
او درباره لغو برخی دیدارهای لیگ برتر اظهار داشت: لغو بازیها به ما مربوط نمیشود و ما باید خودمان را برای رقابتهای آسیایی آماده کنیم. دلیل لغو بازی پرسپولیس و خیبر را نمیدانم. شاید آنها بازیکن ملیپوش داشتهاند و سرمربی تیم امید به حضور آنها نیاز داشته و به همین دلیل بازیشان لغو شده باشد.
مربی استقلال در پایان با اشاره به اهمیت کار تیمی در فوتبال گفت: فوتبال مثل تنیس نیست و همه باید به یکدیگر کمک کنند. پاس گل به اندازه یک گل ارزش دارد و در فوتبال ایران خودخواهی وجود دارد که باید از بین برود. باید از بازیکنان تشکر کنم که تلاش میکنند تا بهترین اتفاق برای تیم رخ دهد.
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