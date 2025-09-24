علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، راجع به صحبت‌های رهبری در روز اول مهر بیان کرد: صحبت‌های رهبری، به‌نظر من، یک مانیفست بسیار قابل توجه از رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه دادند، به‌ویژه در خصوص آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها دنیا را پُر کرده‌اند از این ادعا که ایرانی‌ها پای میز مذاکره نمی‌آیند، زمان می‌خرند و سخنانی از این قبیل مطرح می‌کنند. اما سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب، هرچند خطاب به مردم ایران بود، به‌نظر من مردم دنیا نیز مخاطب آن بودند و البته سردمداران کشورهای غربی نیز. ایشان به‌روشنی بیان کردند که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند، آن‌ها دروغ می‌گویند و آنچه در برخورد با ما مطرح می‌کنند، چیزی جز زیاده‌خواهی‌هایشان نیست.

خجسته‌پور تصریح کرد: آمریکایی‌ها همواره موضوعات هسته‌ای ایران را بر صدر رسانه‌ها قرار می‌دهند تا چنین القا کنند که مسئله مهم و مورد مناقشه، پرونده هسته‌ای ایران است. اما مقام معظم رهبری دیروز تأکید کردند که آمریکایی‌ها توان ایران را در حوزه‌های مختلف علمی، دفاعی و سایر زمینه‌ها هدف گرفته‌اند؛ آن‌ها نمی‌خواهند ایران قدرتمندی وجود داشته باشد. در مقابل این نگاه، راهبردی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند، همان راهبرد «ایران قوی» است. ایشان در این خصوص فرمودند که باید با سلاح دانش قوی شد و تأکید کردند که ما نیازی به ساخت سلاح هسته‌ای نداریم و نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، اما می‌خواهیم غنی‌سازی را به‌عنوان یک حق و یک دستاورد علمی حفظ کنیم.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب حتی اشاره بسیار مهمی داشتند که در حوزه‌های مختلف، حتی ساختاری و سازمانی، باید قوی شویم. یعنی رویکرد «ایران قوی» شامل ابعاد علمی، فنی، اقتصادی و همه‌جانبه است؛ یک ایران توسعه‌یافته و پیشرفته در همه عرصه‌ها. این همان چیزی است که ایشان برای مقابله با غرب و در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها مدنظر دارند.

خجسته‌پور ادامه داد: نکته دیگری که به‌نظر من مخاطب ایرانی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، این است که دستکش مخملی آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها بسیار از آن استفاده می‌کنند، باید کنار زده شود تا مردم ایران بدانند دشمنی آمریکایی‌ها با ما از کجا نشأت می‌گیرد. آیا دشمنی غربی‌ها فقط با ایدئولوژی ایران اسلامی است؟ نه اساساً با خود ایران، با مردم ایران و با موفقیت ایرانیان دشمنی دارند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: به‌نظر من، آنچه جهان غرب از این سخنان دریافت کرد، این است که ایران اهل سازش و تسلیم نیست؛ ایران کشوری صلح‌طلب، اهل گفتگو و تعامل با دنیاست، اما قرار نیست جهانیان ایرانِ تسلیم‌شده را ببینند. رهبر معظم انقلاب تعبیر بسیار زیبایی به‌کار بردند و فرمودند: «تسلیم‌شدن در برابر تهدید، از عزت و شرف به دور است»؛ هیچ انسان با شرف و عزتمندی هرگز چنین تسلیمی را نخواهد پذیرفت.

خجسته‌پور گفت: مردم ایران نیز با بصیرت و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، این حقیقت را بهتر از هر کسی درک می‌کنند و ان‌شاءالله در برابر هجمه رسانه‌ای دروغینی که غربی‌ها در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به نمایش می‌گذارند، تصویر درست و روشنی از واقعیت ارائه خواهند داد.