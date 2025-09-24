  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

واکنش سفارت ایران در لبنان به اظهارات خصمانه فرستاده آمریکایی

واکنش سفارت ایران در لبنان به اظهارات خصمانه فرستاده آمریکایی

سفارت ایران در لبنان در بیانیه‌ای به اظهارات توهین آمیز فرستاده آمریکا علیه ایران و حزب الله لبنان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در بیانیه‌ای به اظهارات توهین آمیز تام باراک، فرستاده آمریکایی علیه ایران و حزب الله لبنان واکنش نشان داد.

در متن این واکنش آمده است:

با صراحت تمام اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران دشمن طبیعی همه طاغوت‌های مستکبر است، به‌ویژه آنانی که بی‌هیچ محدودیتی از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و با استفاده از حق وتو، مانع هر تلاش بین‌المللی برای توقف کشتار بی‌گناهان در غزه، لبنان و سایر کشورهای منطقه می‌شوند.

کسانی که با توصیف مدافعان ملت‌های منطقه به افعی‌ها می‌کوشند آنان را شیطانی جلوه دهند، باید در آیینه سیاست‌های خود بنگرند؛ سیاست‌هایی که هرجا پا گذاشته‌اند، بذر فتنه، ویرانی و نابودی کاشته‌اند.

بی‌تردید، آزادگان امت از هیچ تلاشی برای رسوا کردن این سیاست‌ها و دورویی‌ها دریغ نخواهد کرد.

کد خبر 6600934
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها