واکنش سفارت ایران در لبنان به اظهارات خصمانه فرستاده آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در بیانیهای به اظهارات توهین آمیز تام باراک، فرستاده آمریکایی علیه ایران و حزب الله لبنان واکنش نشان داد.
در متن این واکنش آمده است:
با صراحت تمام اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی ایران دشمن طبیعی همه طاغوتهای مستکبر است، بهویژه آنانی که بیهیچ محدودیتی از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند و با استفاده از حق وتو، مانع هر تلاش بینالمللی برای توقف کشتار بیگناهان در غزه، لبنان و سایر کشورهای منطقه میشوند.
کسانی که با توصیف مدافعان ملتهای منطقه به افعیها میکوشند آنان را شیطانی جلوه دهند، باید در آیینه سیاستهای خود بنگرند؛ سیاستهایی که هرجا پا گذاشتهاند، بذر فتنه، ویرانی و نابودی کاشتهاند.
بیتردید، آزادگان امت از هیچ تلاشی برای رسوا کردن این سیاستها و دوروییها دریغ نخواهد کرد.
