جلسه نظارتی مجمع نمایندگان مجلس در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نظارتی مجمع نمایندگان مازندران به منظور بررسی و پیگیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، در محل اداره کل دیوان محاسبات مازندران برگزار شد.

این جلسه سه ساعته با حضور اعضای مجمع نمایندگان برگزار و مسائل و موضوعات مهم مربوط به نظارت بر اجرای صحیح قوانین و عملکرد بودجه‌ای استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای مجمع نمایندگان در این نشست بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک بین مجمع و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوی، در راستای شفافیت، سلامت مالی و ارتقای کارایی در اداره امور استان تأکید کردند.

در ادامه، مجید شکری‌پاشا، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گزارشی از روند نظارتی و نتایج بررسی‌های مالی انجام شده درباره عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان ارائه کرد.

عبدالوحید فیاضی ریس مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌ها به مقررات مربوط به قانون بودجه، دیوان محاسبات را بازوی قوی مجلس برای جلوگیری از انحراف بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در خانه ملت همچنین خاطرنشان کرد: جلسات نظارتی مجمع نمایندگان با هدف افزایش هماهنگی و تعامل بیشتر برای تحقق اهداف سند راهبردی پیشرفت استان مازندران تداوم خواهد یافت.

در این نشست همچنین مدیران دستگاه‌های غله، بهزیستی و شهرک‌های صنعتی مازندران گزارشی از اهم فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های مربوطه ارائه و مشکلات حوزه کاری خود را برای نمایندگان مردم استان مطرح کردند.