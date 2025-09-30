به گزارش خبرنگار مهر، محمد پردلنژاد ظهر سه شنبه در نشست برای پروژه کنارگذر لنگرود به میدان شهید املاکی درباره آخرین وضعیت پروژههای عمرانی گفت: پروژه کنارگذر لنگرود با ۱۱ کیلومتر طول، تاکنون ۸.۵ کیلومتر آن تکمیل شده و حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد باقیمانده مسیر شامل ۲.۵ کیلومتر است که عملیات خاکریزی، ساخت ابنیه فنی و تقاطع ورودی آن انجام شده است پیشبینی میشود با تکمیل میدان شهید املاکی، این مسیر به صورت پیوسته به سه راهی شلمان متصل شود که هماکنون مناقصههای آن در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت تخصیص به موقع اعتبارات، افزود: با تزریق به موقع بودجه و پرداختهای منظم با نرخ روز مطابق شاخصهای اعلامی سازمان برنامهریزی، این پروژه ظرف ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
پردلنژاد همچنین درباره پروژه راهآهن رشت-آستارا گفت: این طرح به طول ۱۶۲ کیلومتر در حال اجرا است که تاکنون ۵۰ درصد تملک اراضی انجام شده است قرارداد این پروژه بالغ بر ۱۶ همت است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سنوات گذشته است و برای اتمام پروژه نیازمند حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای تملک هستیم.
وی با اشاره به همکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و موسسه شهید رجایی به عنوان پیمانکاران اجرایی، اعلام کرد: مذاکرات با طرف روسیه برای جذب سرمایهگذاری در این پروژه پیشرفت خوبی داشته و انتظار میرود به نتیجه برسد.
مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در پایان گفت: با تکمیل این پروژهها، مسیرهای حملونقل در استان گیلان به شکل قابل توجهی ارتقا یافته و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی منطقه فراهم خواهد شد.
نظر شما