به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف کریدورهای اصلی کشور اظهار داشت: دولت چهاردهم با جدیت در پی آن است که پروژه‌های کریدوری را به سرانجام برساند. مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کرده‌اند که منابع ارزی کشور باید در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هزینه شود و امروز این نگاه در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹ کریدور ریلی در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است، افزود: ۶ کریدور شمال – جنوب و ۳ کریدور شرق – غرب طراحی شده است. بخش مهمی از کریدور ریلی سرخس – خسروی آغاز شده و قطعه کرمانشاه – خسروی به عنوان حلقه مفقوده این مسیر شناخته می‌شود. این بخش بخشی از راه ابریشم محسوب می‌شود و اهمیتی فراتر از یک پروژه صرفاً ریلی دارد.

بازوند ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز ۱۱ کریدور بزرگراهی و ۷ کریدور آزادراهی تعریف شده است. استان کرمانشاه سهم قابل توجهی از این طرح‌ها دارد زیرا بیشترین مرزهای آنتنی کشور از جمله سومار، خسروی، پرویزخان و شیخ‌صله در این استان قرار گرفته است. اتصال این مرزها به شبکه کریدوری می‌تواند رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات در مناطق مرزی را رقم بزند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه استراتژیک کریدورها گفت: «رقابت آینده کشورها رقابت بر سر کریدورها خواهد بود. هر کشوری که مسیر مطمئن‌تر و سریع‌تری برای جابه‌جایی کالا و مسافر داشته باشد، قدرت و ثروت بیشتری به دست خواهد آورد. امروزه کریدورها تنها محل عبور بار نیستند بلکه سیاست و نفوذ نیز از این مسیرها منتقل می‌شود.»

وی در خصوص پروژه‌های در دست اجرا توضیح داد: پروژه ریلی زاهدان – چابهار با اشتغال‌زایی روزانه ۵ هزار نفر تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین خط ریلی رشت – آستارا با حمایت مالی ۱.۶ میلیارد دلاری روسیه در حال آزادسازی مسیر است. در کریدور شرقی نیز مسیر سرخس – خسروی اهمیت ویژه‌ای برای دولت دارد و تکمیل آن به ۲۵ همت اعتبار نیاز دارد.

بازوند خاطرنشان کرد: بخشی از منابع این پروژه توسط دولت مصوب شده و تا پایان سال حدود هزار میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص خواهد یافت. در صورت تأمین منابع کامل، این مسیر ریلی به سرعت تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به جدیت مسئولان استانی در پیگیری پروژه‌های حمل‌ونقل گفت: استاندار کرمانشاه با جدیت به دنبال توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی است و یکی از دستاوردهای مهم، تفاهم‌نامه ریلی با کشور عراق است که هم‌اکنون در وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. این تفاهم‌نامه می‌تواند نقش بزرگی در توسعه تجارت، رونق اقتصادی و تسهیل تردد بین‌المللی ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در پایان تأکید کرد: ارزش کریدورها در آینده کمتر از نفت و انرژی نخواهد بود. ایران با قرار گرفتن در مسیر میان چین و هند ظرفیت آن را دارد که به شاهراه اصلی ترانزیت کالا به اروپا بدل شود. بر همین اساس تکمیل کریدورهای ریلی، بزرگراهی و آزادراهی جزو اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است.