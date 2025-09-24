به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی اعتدالی در نشست خبری دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: تدوین سند چشمانداز دانشگاه و ایجاد ۲۰ رشته جدید در قالب برنامه توسعهای در دستور کار ما قرار دارد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه عنوان کرد: در مجموع ۲۹ رشته در دستور کار قرار دارد که تاکنون مراحل اداری ۲۰ رشته به انجام رسیده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه در رتبهبندی ملی جایگاه ۲۷ را در میان دانشگاههای جامع کشور کسب کرده، عنوان کرد: سالانه مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی و بینالمللی منتشر میشود که بیش از ۷۰ درصد آنها در مجلات علمی سطح اول و دوم به چاپ میرسند.
وی افزود: حرکت دانشگاه به سمت پژوهشهای کاربردی است و در دوره جدید مدیریت دانشگاه، سیاستگذاریها بر حل مسائل اولویتدار استان و کشور متمرکز شده است و در همین راستا، قراردادهای پژوهشی دانشگاه در ششماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همکاریها از حوزه صنعت به حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یافته است.
این مسئول تاکید کرد: برنامهریزیهایی در راستا فعالسازی ظرفیتهای قانونی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان انجام شده و با بهرهگیری از این ظرفیتها، امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد جهش بیشتری در حوزه پژوهش، تولید محتوا، برگزاری همایشها و چاپ مقالات باشیم.
وی تصریح کرد: سه مأموریت اصلی دانشگاه کشاورزی و صنایع کمآببر، انرژیهای نو و تجدیدپذیر و حل مسائل منطقهای است و در هر سه محور، جلسات کمیتههای فنی با حضور اعضای هیئت علمی، شرکتهای مستقر در مرکز رشد، دستگاههای اجرایی و صنایع مرتبط برگزار میشود تا ارتباط مؤثری میان دانشگاه، صنعت و جامعه شکل گیرد.
معاون پژوهشی دانشگاه عنوان کرد: بیش از ۵۰ شرکت دانشبنیان در مرکز رشد دانشگاه وجود دارد و این شرکتها با حمایت دانشگاه به پارک علم و فناوری متصل شده و در مسیر تجاریسازی ایدهها و محصولات فناورانه درحال فعالیت هستند.
رمضانی یادآور شد: تفکر بنیادین ما این نیست که صرفاً از نظریههای غربی استفاده کنیم، بلکه باید علوم را در کشور خودمان نهادینه و بومیسازی کنیم تا زمانی که نظریهها و علوم بهدرستی در کشور ما شکل نگیرند، نمیتوان انتظار داشت که نتایج کاربردی و مؤثر حاصل شود.
وی با اشاره به فشارهای مختلفی که از سوی نهادهای بینالمللی به کشور وارد میشود، عنوان کرد: همانطور که در دوران دفاع مقدس با ایستادگی و مقاومت توانستیم از کشورمان دفاع کنیم، امروز نیز باید در عرصه علم و فناوری با همان روحیه پیش برویم و پژوهش نباید مرزهای جغرافیایی را بشناسد، بلکه باید در خدمت منافع ملی باشد.
وی در ادامه به فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ شرکت دانشبنیان در مرکز رشد دانشگاه فعال هستند و این شرکتها با حمایت دانشگاه به پارک علم و فناوری متصل شدهاند و در مسیر تجاریسازی ایدهها گام برمیدارند. امکانات لازم در اختیارشان قرار گرفته و فرآیند اتصال به صنعت در حال انجام است.
این مسئول تأکید کرد: اگر از این ظرفیتها استفاده نشود، عملاً هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و ما باید از تحقیقات و دانش موجود بهرهبرداری کنیم تا علم در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
وی افزود: ما باید به مرحلهای برسیم که بتوانیم نظریههای ادبی و علمی جدیدی را در سطح جهانی مطرح کنیم. همانطور که عبدالطاهر جورجانی در قرن ششم نظریههایی ارائه داد که امروز مبنای بسیاری از دیدگاههای نوین در دنیاست، دانشگاههای ما نیز باید بستری برای پرورش چنین اندیشمندانی باشند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بومیسازی علوم و نظریهها گفت: علم باید در خدمت کشور قرار گیرد و پژوهشها باید به تولید نظریههای بومی منجر شود و ما امیدواریم روزی شاهد ظهور اندیشمندانی چون عبدالطاهر جورجانی از دل دانشگاههای ایرانی باشیم که نظریههایشان در سطح جهانی تأثیرگذار باشد.
نظر شما