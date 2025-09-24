ضربه های مهلک قسام با موشک یاسین ۱۰۵ و رجوم به اشغالگران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مبارزان مقاومت فلسطین ضربه های مهلک دیگری به نظامیان اشغالگر در غزه وارد کردند.
قسام اعلام کرد که در چارچوب عملیات عصای موسی یک تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک یاسین ۱۰۵ در منطقه تل الهوی در جنوب شهر غزه هدف قرار داده است.
همچنین گردانهای قسام اعلام کرد که روز گذشته تجمع نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در پایگاه کارنی در شرق شهر غزه با گلولههای خمپاره و موشکهای کوتاه برد رجوم ۱۱۴ میلیمتری در هم کوبیده است.
گفتنی است که گردانهای شهید عزالدین قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) از طریق انجام عملیات های منحصر به فرد با هدف اسارت نظامیان اسرائیلی، به دنبال تحقق اهداف راهبردی از طریق وارد کردن ضربات مهلک به ارتش اسرائیل و به شکست کشاندن دستاوردهایی است که تل آویو دم از آن می زند.
گردانهای قسام، عملیاتهای جدید خود را تحت نام «عصای موسی» آغاز کردهاند تا به اشغالگران بگویند که این عصا، که نمادی از معجزه و قدرت الهی در برابر ستمگران بود، امروز به نمادی از شگفتیهای نظامی در غزه تبدیل خواهد شد.
همانطور که عصای موسی، سحر فرعون را بلعید و مکر او را باطل کرد، مقاومت غزه نیز با عصای خود طرحها و نقشههای اشغالگران را خواهد بلعید و دروغهایی را که تحت عنوان «ارابههای گدعون ۲» ترویج میکنند، باطل خواهد کرد.
