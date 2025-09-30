ضربه های مهلک جدید قسام به اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، اعلام کرد که رزمندگان این گروه عصر روز دوشنبه به تجمع نظامیان و خودروهای زرهی دشمن اشغالگر در داخل مدرسه «الراهبات الوردیه» در محله تل الهوی در جنوب شهر غزه حمله کرده‌اند.

طبق بیانیه قسام، مبارزان این گروه از فاصله صفر به سوی نظامیان اسرائیلی آتش گشودند.

همچنین، تعدادی از مبارزان قسام، چندین «بمب خلاء» (بمب تخریبی قوی فاقد انفجار) را داخل دو نفربر زرهی اسرائیلی در محل پرتاب کردند.

در این عملیات، یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی نیز با بمب «العمل الفدائی» (عملیات فدایی) منهدم شد. مبارزان قسام همچنین شاهد فرود بالگرد برای تخلیه زخمی‌ها بوده‌اند.

قسام همچنین از منفجر کردن تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی خیابان دهم در جنوب محله الصبره در جنوب شهر غزه خبر داد.