به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری در نشست خبری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه به‌عنوان قدیمی‌ترین مرکز آموزش زبان فارسی در کشور شناخته می‌شود و این مرکز تاکنون بیش از ۶۰ هزار فارغ‌التحصیل داشته و سالانه در ۱۰ نوبت پذیرای زبان‌آموزانی از دانشگاه‌های مختلف کشور است و در حال حاضر، حدود ۵۰۰ زبان‌آموز در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بیان کرد: در بخش توسعه رشته‌ها، دانشگاه در حال پیگیری ایجاد ۲۰ رشته جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که این رشته‌ها بخشی از سند چشم‌انداز پنج‌ساله هفتم دانشگاه هستند و مجموعاً شامل ۲۹ رشته جدید می‌شود و تاکنون مراحل اداری ۲۰ رشته به‌طور کامل پیگیری شده و در حال اجراست.

وی ادامه داد: با شرایط خاص کشور و کاهش نسبی استقبال از تحصیل در دانشگاه‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد اما امیدواریم که با رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط، دانشگاه بتواند به جایگاه پیشین خود در جذب دانشجویان بین‌المللی بازگردد و سهم مؤثری در تحقق هدف وزارت علوم مبنی بر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی ایفا کند.

این مسئول تصریح کرد: در نشست اخیر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، موضوع مهاجرت نخبگان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم کشور مورد بررسی قرار گرفت که یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این روند، توجه جدی به حقوق نخبگان و حمایت عملی از طرح‌های ملی و پژوهشی، به‌ویژه طرح ملی مسکن دانشگاهیان است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نقش بازدارنده مؤثری در کاهش مهاجرت نخبگان ایفا کند.

وی با تأکید بر دغدغه‌های موجود در زمینه حقوق اعضای هیئت علمی عنوان کرد: ترمیم حقوق این قشر فرهیخته از اولویت‌های ما و دولت است و می‌تواند نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های علمی کشور داشته باشد.

طاهری همچنین به اهمیت فعالیت تشکل‌های دانشجویی اشاره کرد و گفت: دانشگاه باید بستری برای تضارب آرا و مشارکت فعال دانشجویان باشد و در همین راستا، شورای صنفی دانشگاه با افزایش ظرفیت از ۸ به ۶۰ نفر، اکنون نقش مؤثرتری در امور دانشگاهی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت پروژه «چشمه نور» خاطر نشان کرد: در حال حاضر فعالیت چشمگیری در این پروژه مشاهده نمی‌شود، اما برنامه‌ریزی‌هایی برای احیای آن در دست اقدام است که دانشگاه در تأمین مالی این پروژه نقشی ندارد و مسئولیت اعتباری آن بر عهده سایر نهادها است.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دانشگاه، خاطرنشان کرد: با توجه به مأموریت‌محور بودن دانشگاه، بودجه فعلی پاسخگوی تمامی نیازها نیست و شرایط اقتصادی کشور موجب شده بسیاری از برنامه‌ها، به‌ویژه در حوزه هیئت علمی، با تأخیر یا محدودیت اجرا شوند و با این حال، تلاش‌هایی از سوی دانشگاه، نمایندگان مجلس و استانداری در جریان است تا تغییرات اساسی در بودجه دانشگاه رقم بخورد.

رئیس دانشگاه همچنین بر اهمیت علوم انسانی و پرورش نخبگان در این حوزه تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید زمینه رشد اندیشمندان و نظریه‌پردازان را فراهم کند.

وی ادامه داد: تغییرات اخیر در سرفصل‌های آموزشی نیز در همین راستا صورت گرفته تا مسیر نخبه‌پروری در رشته‌هایی چون ادبیات، فلسفه و علوم انسانی هموارتر شود. هدف نهایی، تربیت نظریه‌پردازان برجسته و نویسندگان اثرگذار برای جامعه است.

طاهری ضمن اشاره به موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان ابراز کرد: از سال ۱۳۹۹ دبیرخانه‌ای برای رصد وضعیت فارغ‌التحصیلان راه‌اندازی شده تا بتوانیم میزان موفقیت آنان در بازار کار را بررسی کنیم که طبق آخرین آمار، در سال تحصیلی گذشته، ۹۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه در مقاطع مختلف فارغ‌التحصیل شدند که شامل ۶۵۷ نفر در کارشناسی و ۲ هزار و ۵۵۸ نفر در تحصیلات تکمیلی بوده‌اند.

وی همچنین به ضرورت حرکت دانشگاه به سمت نسل چهارم و پنجم اشاره کرد و افزود: این تحول نیازمند پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و جامعه است تا پژوهش‌های علمی بتوانند در حل مسائل واقعی کشور نقش‌آفرینی کنند که البته معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز در تعامل با صنایع و دانشگاه‌های استان، در حال تلاش برای بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان هستند.

طاهری در پایان گفت: بخش قابل توجهی از منابع دانشگاه صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود که این امر مانع اجرای بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای شده است با این حال، با افزایش بهره‌وری بودجه و حمایت نهادهای مختلف، در تلاشیم تا برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را پیش ببریم و بستر رشد نخبگان و توسعه علمی کشور را فراهم کنیم.