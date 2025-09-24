  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

سپاه قزوین: صدای انفجارهای ساعات آینده مربوط به رزمایش است

قزوین- روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر(عج) اعلام کرد: صدای انفجار و تیراندازی که طی ساعات آینده در سطح شهر شنیده می‌شود، مربوط به رزمایش شبیه‌سازی عملیات محرم به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای بازسازی عملیات‌های دوران حماسه و ایثار، سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین رزمایش شبیه‌سازی عملیات محرم را برگزار می‌کند.

در این راستا روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجار و تیراندازی که طی ساعات آینده در سطح شهر قزوین شنیده می‌شود، مربوط به اجرای این رزمایش در تیپ ۸۲ سپاه صاحب‌الامر (عج) است.

لذا از شهروندان عزیز درخواست می‌شود آرامش خاطر داشته و نسبت به این صداها هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

