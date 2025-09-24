پاکدل:به هندبال ایران آبرو دادیم/ ۶ سال برای دیدن این لحظه سختی کشیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال پسران آسیا سه شنبه شب با کسب پیروزی ارزشمند تیم ایران برابر بحرین در دیدار نیمه نهایی و راهیابی این تیم به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان پیگیری شد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسب این موفقیت گفت: بعد از سال‌ها یک تیم هندبال ایران در فینال قهرمانی آسیا حاضر شده است و ما هیچ وقت چنین سابقه‌ای در رده‌های پایه نداشتیم که تیمی بتواند با اختلاف بالا تیم‌های رقیب را ببرد. ما در نیمه نهایی بحرین را با ۱۷ گل اختلاف و روز قبل از آن قطر را با ۲۱ گل اختلاف شکست دادیم. کویت و کره جنوبی را هم با اختلاف بردیم.

وی با بیان اینکه ۶ سال تلاش فدراسیون برای چنین لحظه‌ای بود گفت: این موفقیت حاصل شش سال و نیم برنامه ریزی، وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن کسانی است که در هندبال استان‌ها و شهرستان‌ها و باشگاه‌ها مردانه همراه ما حرکت کردند. افرادی که بدون حاشیه اسیر حواشی نابخردان نشدند و به خاطر هندبال از منافع شخصی خود گذشتند. نتیجه این تلاش این شد که نسلی ساخته شود که برای کشورمان غرور آفرین باشد و عزت آفرید.

رئیس فدراسیون هندبال بیان کرد: برای ما و تیم‌های آسیایی هم، بردهای تیم ما با این اختلاف قابل تصور نبود. در این سال‌ها نگاه ویژه کمیته المپیک و وزارت ورزش همراه ما بود و نشان دادیم که این نگاه بی دلیل نبوده است.

علیرضا پاکدل تاکید کرد: خوشحالیم که نسلی درست شده که می‌تواند سال‌ها برای این رشته افتخار آفرین باشد. این نفرات دسترنج همین تیم کاری است. از تک تک بازیکنان، خانواده آنها و مربیان و کادر فنی که بدون حاشیه تلاش کردند تشکر می‌کنم.

وی تاکید کرد: خوشحالیم و همه جامعه هندبال افتخار می‌کنیم که نسلی شکل گرفته که عزت هندبال ایران است و به هندبال آبرو داده است. در دو دهه گذشته، آرزوی ما بردن تیم کره بود که در این رقابت‌ها کره را بردیم و بدون باخت مقتدرانه فینالیست شدیم. ما سال‌ها نتوانستیم در رده سنی نوجوانان سهمیه جهانی بگیریم. این تیم رها نمی‌شود و حتماً با این تیم اتفاقات خوبی رقم می زنیم، اعتقاد قلبی ماست که جایگاه هندبال ما بالاتر از این است.

پاکدل با تاکید بر اینکه این تیم رها نمی‌شود، ادامه داد: تیم‌های ما در چندین جبهه در حال آماده سازی هستند و در مجموع ۱۱ تیم ما در حال آماده سازی هستند. تیم زیر ۱۷ سال دختران ما هم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند با نگاهی که وزیر ورزش و جوانان به هندبال دارند امیدواریم بتوانیم در این بخش هم موفق باشیم.