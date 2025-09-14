به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال درمورد حضور این رشته در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: یکی از دلایلی که نتوانستیم برنامه لیگ را اعلام کنیم همین موضوع است. اگر در کشورهای اسلامی حضور داشته باشیم شرایط و برنامه لیگ عوض می‌شود. فضای بازی‌های کشورهای اسلامی به گونه‌ای است که هنوز مشخص نشده تیم ما در این بازی‌ها حضور دارد یا خیر؟ با پیگیری‌هایی که با یکی از مسئولان عربستانی انجام دادیم یک خبر غیر رسمی از ریاض گرفتیم که احتمالاً هندبال در بازی‌ها حضور دارد. هنوز برنامه کامل لیگ را اعلام نکردیم. قطعاً کار سختی در این بازی‌ها داریم چرا که همه تیم ها آماده اند و باید با تمام توان برویم.

پاکدل در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حضور اولین مربی خارجی برای تیم زنان هم گفت: جذب آنا یکی از دستاوردهای ما در چند سال گذشته است. مربیان خارجی که با ما ارتباط داشتند به ما گفتند که مربی خوبی است و تعجب کردند که چطور به ایران آمده است.

وی ادامه داد: این مربی بعد از مدت‌ها رایزنی با ما به تفاهم رسید. وی هم اکنون با یک تیم باشگاهی در اسپانیا قرارداد دارد و بهترین مربی فصل هم شده است. چون فکر می‌کردیم در سال اول به طور کامل با او به هدف و نتیجه لازم با نمی رسیم برای سال دوم با او قرارداد تمام وقت بستیم و قرار است فردا شب به ایران بیاید تا اولین اردو با حضورش برگزار شود.

رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: این مربی پرتغالی قرار است در سال دوم روی تمام رده‌های سنی بانوان نظارت داشته باشد چون سیاست ما این است که همه تیم ها در تمام رده‌ها به یک شکل کار کنند.