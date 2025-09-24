امیدواری استقلالی ها به بازگشت زودتر از موعود یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از دو شکست متوالی برابر استقلال خوزستان در لیگ برتر و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین عدم موفقیت در کسب پیروزی مقابل پیکان، حالا به دنبال جبران نتایج ضعیف خود در دیدار حساس با شمس آذر در هفته پنجم لیگ برتر است. تمرینات آبی‌پوشان در روزهای اخیر با حضور تمامی بازیکنان دنبال شده و اعضای تیم با انگیزه بالایی تلاش می‌کنند تا در این مسابقه سه امتیاز ارزشمند را برای هواداران خود به ارمغان بیاورند.

در این میان، جلال‌الدین ماشاریپوف وینگر ملی‌پوش و ازبکستانی استقلال که در جریان اردوی آماده‌سازی پیش فصل آبی‌ها در کشور ترکیه دچار مصدومیت شد همچنان شرایط بازی ندارد. او با تصمیم پزشکان تیم ملی ازبکستان از انجام عمل جراحی صرف‌نظر کرد و روند آماده‌سازی خود را از طریق تمرینات ورزشی پیگیری می‌کند. نام ماشاریپوف حداقل تا پایان نیم‌فصل نخست لیگ بیست‌وپنجم از فهرست استقلال کنار گذاشته شده است.

ماشاریپوف طی دو روز گذشته در محل تمرین استقلال حاضر شده و تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی این باشگاه پشت سر گذاشته است. با این حال، امیدواری وجود دارد که این بازیکن در آینده‌ای نزدیک بتواند بار دیگر به میادین بازگردد.

از سوی دیگر، به دلیل پر بودن فهرست بازیکنان خارجی استقلال، بازگشت ماشاریپوف به لیست این تیم منوط به خارج کردن نام یکی از خارجی‌های دیگر خواهد بود. با این حال، در صورتی که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با بازگرداندن یک سهمیه سوخته خارجی استقلال موافقت کنند، باشگاه می‌تواند نام ماشاریپوف را مجدداً در فهرست خود ثبت کند؛ موضوعی که تا امروز (چهارشنبه، دوم مهر) هنوز تحقق پیدا نکرده است.