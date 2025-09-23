غیبت دو عضو هیئت مدیره استقلال در جلسه با ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای مهم امروز (سه شنبه اول مهر) میان مدیران باشگاه استقلال با ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه و همچنین کلارنس سیدورف، مشاور ویژه مدیرعامل برگزار شد. در این نشست که با هدف بررسی آخرین وضعیت تیم و تصمیم‌گیری درباره مسائل فنی و اجرایی برگزار گردید، مباحث مختلفی پیرامون برنامه‌های آتی استقلال در لیگ برتر و مسابقات آسیایی مطرح شد.

با این حال، نکته قابل توجه غیبت دو عضو هیئت مدیره یعنی محمودرضا بابایی و مجتبی فریدونی در این جلسه بود. این غیبت در شرایطی رخ داد که انتظار می‌رفت تمامی اعضای هیئت مدیره برای اتخاذ تصمیمات کلیدی در خصوص آینده باشگاه حضور داشته باشند.

گفته می‌شود در این جلسه ساپینتو گزارشی از وضعیت تیم، شرایط تمرینات و نیازهای فنی بازیکنان ارائه کرده و سیدورف نیز به عنوان مشاور مدیرعامل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت ارتقای ساختار فنی و مدیریتی استقلال مطرح کرده است.

همچنین مدیران حاضر در جلسه بر لزوم هماهنگی بیشتر میان کادر فنی و بخش مدیریتی تأکید کردند تا تیم بتواند در ادامه فصل با آرامش بیشتری به میدان برود.