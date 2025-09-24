به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم لیگ برتر، روز یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم پیکان رفت. این مسابقه در حالی برگزار شد که پیکان از دقیقه ۲۵ و به دلیل اخراج یکی از بازیکنانش، بیش از ۶۰ دقیقه ۱۰ نفره بازی کرد، اما شاگردان ریکاردو ساپینتو نتوانستند از این برتری عددی بهره ببرند و به پیروزی دست نیافتند.
استقلال در طول بازی با کنترل توپ و ایجاد موقعیتهای متعدد، تیم برتر زمین بود و آمارها نشان میداد که حملات این تیم از نظم و کیفیت خوبی برخوردار بوده است. با این حال، آبیها در تبدیل فرصتها به گل ناکام ماندند و همین امر باعث شد تا دومین پیروزی فصل برای این تیم هنوز محقق نشود و هواداران استقلال همچنان در حسرت کسب امتیازات کامل باشند.
نکته جنجالی این دیدار اشتباه فاحش عارف آقاسی، مدافع ملیپوش استقلال بود که در یک صحنه حساس موجب شد پیکان گل دوم خود را به ثمر برساند. این اشتباه واکنش شدید هواداران را به دنبال داشت و در پایان مسابقه، برخی از تماشاگران با سر دادن شعارهایی خواستار جدایی آقاسی از استقلال شدند.
صادق ورمزیار کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با این بازی اظهار داشت: بازی ضعیفی را شاهد بودیم و نمیتوان گفت که این مسابقه از لحاظ فنی قوی و منسجم بوده است. عدم کسب سه امتیاز و همچنین ناکامی در ارائه یک بازی منسجم، نشاندهنده ضعف تیم در این مسابقه بود؛ پس از اینکه تیم پیکان ۱۰ نفره شد، توانستیم گل مساوی را به ثمر برسانیم، اما اوایل نیمه دوم گل خوردیم که قبول آن دشوار است؛ چرا که در شرایطی که ۱۱ نفره مقابل تیم ۱۰ نفره بازی میکنیم باید کاری کنیم که به گل برسیم نه اینکه گل دریافت کنیم.
ورمزیار در پاسخ به اینکه آیا در مقطع کنونی تغییر در کادرفنی استقلال به سود این تیم خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: تغییر مربی در این مقطع کمکی به تیم نخواهد کرد، مگر اینکه یک مربی ایرانی یا خارجی با رزومه قوی جایگزین شود که توانایی مدیریت شرایط و بازگرداندن تیم به مسیر درست را داشته باشد. اخراج مربی فعلی بدون برنامهریزی دقیق، نه تنها سودی ندارد بلکه باعث متحمل شدن ضرر مالی به باشگاه نیز خواهد شد.
وی درباره روند مدیریت و خریدهای تیم افزود: قطعاً ناکامی تیم تحت تأثیر خریدهای انجامشده از طریق فضای مجازی نیز بوده است. اگر کمیته فنی در باشگاه فعال بود، میتوانست بازیکنان را به شکل درست انتخاب کند و به این شکل، بار مشکلات روی کادر فنی کاهش مییافت. تصمیمگیری بر اساس فضای مجازی و انتخاب بازیکن بدون ارزیابی دقیق، قطعاً تأثیر منفی بر عملکرد مربی و تیم خواهد داشت.
ورمزیار در پاسخ به این سوال که بازی هفته پنجم استقلال با شمس آذر را چگونه ارزیابی میکند، گفت: وقتی در بازیهای ابتدایی فصل امتیازات از دست میرود، انرژی مثبت و اعتماد به نفس تیم کاهش مییابد و این موضوع جمعکردن تیم و ایجاد هماهنگی را دشوار میکند. با این حال، استقلال بازیکنان بزرگی دارد که توانایی بازگرداندن تیم به شرایط مطلوب را دارند و مدیریت باید با هماهنگی و خلاقیت، بحران موجود را مهار کند.
او ادامه داد: خارج شدن تیم از بحران تنها با اخراج مربی یا دادن اولتیماتوم امکانپذیر نیست. راههای دیگری برای جمعوجور کردن تیم و بازگرداندن آن به شرایط عادی وجود دارد. مدیریت باید بهصورت کارشناسانه و خلاقانه وارد عمل شود و وضعیت روحی و روانی بازیکنان را بهبود دهد تا تیم دوباره با انگیزه و روحیه مناسب به میدان بازگردد.
ورمزیار در پایان تأکید کرد: بهترین مسیر برای حل معضلات، مدیریت خلاقانه، حمایت از بازیکنان و ایجاد شرایط روحی و روانی مثبت در تیم است تا استقلال دوباره به مسیر موفقیت بازگردد.
نظر شما