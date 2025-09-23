  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

حضور تاجرنیا در مدیریت باشگاه استقلال تمدید شد

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال حداقل یک ماه دیگر در مسئولیت خود ادامه فعالیت خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدت سرپرستی مدیرعاملی علی تاجرنیا در باشگاه استقلال برای یک ماه دیگر تمدید شد. بر اساس تصمیم هلدینگ مالک باشگاه استقلال، تاجرنیا همچنان به عنوان سرپرست مدیرعاملی کار خود را ادامه خواهد داد تا تکلیف نهایی مدیریت آبی‌پوشان مشخص شود.

تاجرنیا که پس از استعفای علی نظری جویباری مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی استقلال را بر عهده گرفته است در روزهای پایانی نقل و انتقالات موفق شد بازیکنان نامدار خارجی برای این تیم جذب کند و هواداران نیز از عملکرد وی راضی بودند.

تمدید مدت سرپرستی او در شرایطی صورت گرفته که هنوز گزینه نهایی برای مدیرعاملی انتخاب نشده و مدیران باشگاه ترجیح داده‌اند با ادامه حضور تاجرنیا، روند امور دچار وقفه نشود.

گفتنی است طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آینده مدیریت استقلال مطرح شده اما تا زمان تصمیم‌گیری نهایی، علی تاجرنیا همچنان به عنوان سرپرست مدیرعاملی فعالیت خواهد کرد.

