جلسه جوادی و تاجرنیا پیرامون ساخت ورزشگاه اختصاصی برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران در نشست خبری صبح امروز خود گفت: حرفه ای سازی فقط این نیست که قراردادهای سنگین با بازیکنان بسته شود. هر کدام از این دو ورزشگاه اگر بازسازی شوند می توانند تا ۴۰ الی ۵۰ هزار نفر ظرفیت داشته باشد. شخصا با علی تاجرنیا از باشگاه استقلال و رضا درویش از باشگاه پرسپولیس صحبت کرده ام و به شدت به دنبال پیگیری این موضوع هستیم و باشگاه ها باید از این فرصت بسیار عالی استفاده کنند و متناسب با چیزی که لازم دارند، بازسازی کنند. تاجرنیا به صورت کارشناسی و درست به این موضوع نگاه کرده است و قرار است جلسه دیگری با او در همین رابطه داشته باشم تا وی نقطه نظرات را به هلدینگ منتقل کند.

او تصریح کرد: اگر حمایت های وزیر ورزش و جوانان نبود ما نمی‌توانستیم کارها پیش ببریم. شخصا وزیر ورزش نکاتی را پیرامون بازسازی ورزشگاه تختی به ما اعلام کرد و باید از وزارت ورزش بابت کمک ها و حمایت هایی که از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انجام داده اند، تشکر کنم.

پس از دیدار پرسپولیس و چادرملو شخصا وزیر ورزش به من زنگ زد و پیگیر چمن ورزشگاه تختی شد و ما هم طبق اطلاعاتی گرفتیم آب دوش حمام رختکن ها و ... موردی نبوده، بازیکنان چادرملو چرا مشکل آب حمام نداشتند؟ هاشمیان یکی از مربیان محترم فوتبال ایران است همچنین کریم باقری و اگر هر مربی دیگری و این نفرات نکته ای دگر رابطه با ورزشگاه داشتند را عذرخواهی می کنم و تلاش می کنیم همه مشکلات را رفع کنیم.