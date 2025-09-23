  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

ساپینتو، رضائیان و پیروانی در ترکیب محرومان هفته پنجم لیگ برتر

با اعلام سازمان لیگ فوتبال، ۶ نفر از حضور در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر محروم هستند از جمله ریکاردو ساپینتو، رامین رضائیان و محمدعلی پیروانی.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرده است:

* ریکاردو ساپینتو( سرمربی)، رامین رضائیان( هر دو انضباطی) استقلال
* میلاد باقری (کارت قرمز - پیکان تهران)
* محمد آقاجانپور (۴ اخطاره - خیبرخرم آباد)
* محمدرضا حدادی فر( مربی) (کارت قرمز - ذوب آهن اصفهان)
* محمد علی پیروانی ( مدیر تیم) (انضباطی - پرسپولیس)


سازمان لیگ فوتبال تاکید دارد که طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند، استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

