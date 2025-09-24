به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با وجود جذب بازیکنان مطرح و پرتعداد خارجی هنوز نتوانسته انتظارات علاقمندانش را برآورده کند و با تساوی برابر پیکان در هفته چهارم فشار انتقادات روی خود را بیشتر کرد.

در حالی که برخی انتظار داشتند مسئولان باشگاه ریکاردو ساپینتو را از مسئولیتش برکناری کنند اما اعضای هیئت مدیره باشگاه پس از بررسی‌های لازم رأی به ادامه همکاری با وی داد. با این حال هنوز پیشکسوتان و هواداران نسبت به آینده استقلال امیدواری زیادی ندارند.

استقلال چوب بی برنامگی می‌خورد

علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج ضعیف آبی پوشان در هفته‌های اخیر گفت: متاسفانه ۴ هفته از لیگ گذشته ولی هنوز یک بازی با کیفیت از استقلال ندیدیم و نمی‌دانم چرا تیم به این روز افتاده که حتی نمی‌تواند یک تیم ۱۰ نفره را هم شکست دهد. استقلال را تا این حد ناتوان ندیده بودم. تیمی که خیلی راحت گل می‌خورد و خیلی سخت گل می‌زند و هیچ برنامه‌ای برای حمله به دروازه حریف ندارد.

استقلال برابر پیکان همچون بازی‌های قبلی اسیر اشتباهات فردی و بچه گانه شد و تا آستانه باخت هم پیش رفت و اگر قرار باشد این روند را ادامه دهد بطور حتم روزهای خوشی در انتظار استقلال نخواهد بود. آبی پوشان چوب بی برنامگی خود را می‌خورند و باید برای موفقیت در ادامه راه یک برنامه ریزی صحیح را در دستور کار خود قرار دهند.

نقش کادر فنی چیست؟

وی در خصوص عملکرد کادر فنی در نتایج بدست آمده گفت: از ساپینتو انتظار بیشتری می‌رود. او در گذشته نشان داده بود که شجاعت بیشتری دارد و تیمش جنگنده و دونده و بدون اشتباه بازی می‌کند. اما در حال حاضر ساپینتو گذشته را در استقلال شاهد نیستیم. تیم انگیزه بالایی ندارد، جنگنده ظاهر نمی‌شود و ضعف‌های بسیاری در خطوط وجود دارد و تعویض‌های او نتوانسته تغییر مثبت و قابل قبولی در تیم ایجاد کند. نقش کادر فنی در نتایج بسیار پررنگ است و سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی باید تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده بازی‌ها کنند. استقلال انگیزه کافی برای برد ندارد و این یک آفت برای تیم خواهد بود که اگر تغییری صورت نگیرد استقلال را دچار دردسر بیشتر خواهد کرد و آبی پوشان امتیازات زیادی را از دست خواهند داد.

اشتباهات بچه گانه بلای جان استقلال شده

وی با انتقاد از عملکرد خط دفاعی استقلال گفت: نقطه امید استقلال در سال‌های گذشته خط دفاعی مستحکم آبی پوشان بوده اما در هفته‌های اخیر اصلی ترین نقطه ضعف استقلال شده است و در هر بازی با اشتباهات بچه گانه از گران‌ترین و مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی دروازه استقلال توسط بازیکنان جوان باز می‌شود. در تمامی بازی‌ها خط دفاع استقلال عملکرد فوق‌العاده ضعیفی داشته که باعث شده استقلال بیشترین گل خورده را داشته باشد.

کادر فنی باید هرچه زودتر این مشکل را برطرف کند. شاید لازم باشد بازیکنان جوان جای مدعیان بی انگیزه و بی تفاوت را بگیرند تا شاید اتفاق جدیدی در استقلال رخ دهد. بازی‌ها سخت‌تر خواهد شد و تیم‌ها بدنبال جمع کردن امتیاز هستند پس خط دفاعی باید تقویت و ترمیم شود تا بیشتر از این شاهد گل خوردن و امتیاز از دست دادن نباشیم.

خارجی‌ها عیار خود را نشان دادند

موسوی در خصوص شرایط بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: متاسفانه به جز یاسر آسانی که بازی‌های خوبی برای استقلال انجام داده و نقش مهمی در کسب مساوی استقلال برابر پیکان داشت سایر بازیکنان خارجی از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و در چند هفته اخیر حرکت خاصی از آنها دیده نشده و به نوعی همه علاقمندان به استقلال را ناامید کرده اند. منیر الحدادی با سروصدای زیادی به استقلال آمد ولی در حد یک بازیکن معمولی هم بازی نکرده. آدان قرار شد بهتر از حسینی باشد اما او فوق‌العاده ضعیف عمل کرده و نازون یا جنپو هم چنگی به دل نزدند و نشان دادند که به اندازه رقم قرار دادشان کیفیت ندارند و بازیکنان جوان داخلی انگیزه بیشتری نسبت به آنها دارند.

در انتظار استقلال جنگنده هستیم

وی در پایان خاطر نشان کرد: استقلال این روزها به یک تیم معمولی تبدیل شده که هر تیمی به راحتی دروازه اش را باز می‌کند. این یک زنگ خطر جدی برای استقلال است و باید هر چه زودتر تفکر برد در ذهن بازیکنان بوجود بیاید. استقلال باید جنگنده بازی کند و اجازه نفس کشیدن به حریف را ندهد. بازیکنان باید بدانند چه پیراهنی را بر تن کرده اند و این لباس مقدس بر تن چه افرادی بوده است.

کادر فنی باید روحیه جنگندگی را به تیم تزریق کند و هواداران هم باید تنها به حمایت از تیم باشند. در این شرایط حساس یکدلی، صمیمیت و دارا بودن روحیه بالا می‌تواند استقلال را از این شرایط بیرون کند. پس همه باید دست به دست هم دهند و گذشته را فراموش کنند و برای آینده موفق و کسب نتایج خوب با تمام وجود بجنگند.