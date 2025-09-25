آسفالت ۲۴ کیلومتر از محورهای خوانسار بهسازی شد

حمید حسابی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان و خرابی روکش آسفالت این مسیرها، اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان در سال جاری نسبت به بهسازی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار – گلپایگان و محور فرعی خوانسار – رحمتآباد به طول ۴.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
وی افزود: همچنین روکش آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) محورهای فرعی شهرستان خوانسار از جمله محورهای خوانسار – صفادشت – تجره و خوانسار – رحمتآباد به طول ۲۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای خوانسار تأکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، بهبود کیفیت مسیرها و رفاه حال مسافران و اهالی شهرستان در دست اجراست.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها، نه تنها مسیرهای اصلی و فرعی شهرستان در شرایط مناسبتری قرار میگیرند، بلکه کاهش تصادفات، تسهیل حمل و نقل و ارتقای کیفیت سفرهای شهری و بینشهری برای مردم منطقه نیز تضمین خواهد شد.
