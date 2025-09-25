  1. استانها
  2. اصفهان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷

آسفالت ۲۴ کیلومتر از محورهای خوانسار بهسازی شد

آسفالت ۲۴ کیلومتر از محورهای خوانسار بهسازی شد

گلپایگان-رئیس اداره راهداری خوانسار گفت: پروژه بهسازی و روکش ۲۴.۵ کیلومتر از محورهای فرعی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

حمید حسابی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان و خرابی روکش آسفالت این مسیرها، اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در سال جاری نسبت به بهسازی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار – گلپایگان و محور فرعی خوانسار – رحمت‌آباد به طول ۴.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

وی افزود: همچنین روکش آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) محورهای فرعی شهرستان خوانسار از جمله محورهای خوانسار – صفادشت – تجره و خوانسار – رحمت‌آباد به طول ۲۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

حسابی: آسفالت ۲۴ کیلومتر از محورهای خوانسار بهسازی شد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوانسار تأکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، بهبود کیفیت مسیرها و رفاه حال مسافران و اهالی شهرستان در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه‌ها، نه تنها مسیرهای اصلی و فرعی شهرستان در شرایط مناسب‌تری قرار می‌گیرند، بلکه کاهش تصادفات، تسهیل حمل و نقل و ارتقای کیفیت سفرهای شهری و بین‌شهری برای مردم منطقه نیز تضمین خواهد شد.

کد خبر 6600996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها