پرداخت ۴۵۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در یازدهمین جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: تاکنون ۲۳ کمیته کارشناسی در استان برگزار شده و ۶۸۷ طرح به ارزش دو هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان بعد از بررسی در کمیته های کارشناسی در کمیته استانی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۳ طرح به مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان پرداخت شده، افزود: درصد جذب استان بر این اساس ۴۴ درصد است.

به گفته وی هم اکنون ۳۴ طرح به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان در بانک های استان آماده پرداخت است که درصد جذب را به ۶۸ درصد خواهد رساند.

ذاکریان به عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک ملت ۳۷ درصد، بانک کشاورزی ۷۸ درصد، بانک توسعه تعاون ۲۴ درصد، صندوق کارآفرینی امید ۵۵ درصد، بانک مسکن ۲۸ درصد، بانک رفاه ۸۴ درصد، پست بانک ۶ درصد، بانک ملی صفر درصد و بانک صنعت و معدن ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی را پرداخت کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اضافه کرد: در بخش دستگاه‌های اجرایی نیز جهاد کشاورزی ۷۸ درصد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد، میراث فرهنگی ۴۲ درصد، اداره کل تعاون ۳۳ درصد، پارک علم و فناوری ۳۳ درصد، اداره کل ارتباطات ۶ درصد، راهداری ۷۴ درصد و راه و شهرسازی ۲۸ درصد از اعتبارات حوزه خود را جذب کرده‌اند.

وی یادآور شد: از جلسه قبلی تاکنون ۴۱ طرح به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان به دبیرخانه واصل شده که از این تعداد ۳۹ طرح به ارزش ۷۸ میلیارد تومان تأیید شده و در کمیته استانی مصوب شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیشترین تعداد طرح‌های این جلسه را مربوط به میراث فرهنگی دانست و گفت: این دستگاه ۳۰ طرح به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر سرعت‌بخشی به روند جذب در فرصت محدود باقی‌مانده تاکید کرد و گفت: تسریع در جذب اعتبارات پست بانک، اداره کل ارتباطات، بانک صنعت و معدن، اداره کل صمت، بانک کشاورزی، میراث فرهنگی، بانک رفاه، اداره کل کار و بانک ملت با توجه به فرصت اندک دستگاه و بانک برای جذب باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین بر توجه به طرح‌های پارک علم و فناوری با توجه به مکاتبه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی در تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ و جذب منابع بازگشتی جز ۳ تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.