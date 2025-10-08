۷۵ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاکنون ۲۳ کمیته کارشناسی در استان برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع ۶۸۷ طرح به ارزش دو هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان در کمیته استانی به تصویب رسیده است.

به گفته ذاکریان، تاکنون ۲۵۸ طرح با مبلغ ۷۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده و درصد جذب استان به ۷۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: با احتساب ۲۳ طرح آماده پرداخت به ارزش ۳۲.۵ میلیارد تومان، درصد جذب استان به ۷۸ درصد خواهد رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در جلسه قبلی کارگروه به ریاست استاندار در تاریخ ششم مهرماه، جذب استان ۴۴ درصد بوده که اکنون در مدت کوتاهی به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

ذاکریان درباره عملکرد بانک‌ها گفت: بانک ملت ۸۵ درصد، بانک کشاورزی ۸۹ درصد و بانک رفاه ۸۴ درصد از تسهیلات تخصیصی را پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین بانک توسعه تعاون ۷۴ درصد، صندوق کارآفرینی امید ۷۰ درصد، بانک صنعت و معدن ۵۰ درصد، بانک ملی ۴۸ درصد، بانک مسکن ۲۸ درصد و پست بانک ۶ درصد از منابع مربوطه را پرداخت کرده‌اند.

ذاکریان در ادامه اظهار داشت: در بخش دستگاه‌های اجرایی نیز پارک علم و فناوری ۱۰۰ درصد، جهاد کشاورزی ۸۵ درصد، راهداری ۸۲ درصد، صنعت، معدن و تجارت ۷۲ درصد، میراث فرهنگی ۶۹ درصد، تعاون ۶۵ درصد، ارتباطات ۶ درصد و راه و شهرسازی ۲۸ درصد از سهم خود را پرداخت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به محدود بودن زمان باقیمانده برای پرداخت تسهیلات، لازم است دستگاه‌ها و بانک‌ها با سرعت و هماهنگی بیشتری عمل کنند تا منابع به‌طور کامل جذب شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: افزایش سرعت پرداخت‌ها در روزهای اخیر حاصل پیگیری‌های میدانی استاندار و همکاری نزدیک بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود با تداوم این روند، منابع تخصیصی تبصره ۱۸ به‌طور کامل در استان جذب شود.