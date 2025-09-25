کشتار مرغ در استان یزد رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی حسینی گفت: با پیگیری‌های مستقیم سازمان جهاد کشاورزی و انجام گشت‌های مشترک نظارتی با اداره دامپزشکی، آرامش کامل بر بازار مرغ در استان حاکم است.

وی افزود: هم اکنون مرغ موردنیاز مردم شریف استان با قیمت مصوب دولتی در بازار موجود و طبق کشتار انجام شده میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر بوده و هیچ کمبودی در بازار این محصول اساسی در استان دیده نخواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باهمت مرغداران و حمایت مسئولین آمار جوجه‌ریزی استان نسبت به تعهد ایجاد شده روند روبه‌رشدی داشته که این امر باعث کسب رتبه برتر استان در کشور و ثبات بازار مرغ یزد شده است.

حاجی حسینی در پایان گفت: به شهروندان توصیه می‌شود، طبق روال همیشگی و بدون هیچ نگرانی مطابق با نیاز معمول خود نسبت به خرید مرغ اقدام نمایند.