کشتار مرغ در استان یزد رکورد زد

یزد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد از رکوردزنی کشتار مرغ با ۲۵۰ تن طی روز بر اساس آمار اخذ شده از سامانه ستکا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی حسینی گفت: با پیگیری‌های مستقیم سازمان جهاد کشاورزی و انجام گشت‌های مشترک نظارتی با اداره دامپزشکی، آرامش کامل بر بازار مرغ در استان حاکم است.

وی افزود: هم اکنون مرغ موردنیاز مردم شریف استان با قیمت مصوب دولتی در بازار موجود و طبق کشتار انجام شده میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر بوده و هیچ کمبودی در بازار این محصول اساسی در استان دیده نخواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باهمت مرغداران و حمایت مسئولین آمار جوجه‌ریزی استان نسبت به تعهد ایجاد شده روند روبه‌رشدی داشته که این امر باعث کسب رتبه برتر استان در کشور و ثبات بازار مرغ یزد شده است.

حاجی حسینی در پایان گفت: به شهروندان توصیه می‌شود، طبق روال همیشگی و بدون هیچ نگرانی مطابق با نیاز معمول خود نسبت به خرید مرغ اقدام نمایند.

