۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

وزیر نیرو در بازدید از تصفیه خانه ازنا:

جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های تصفیه خانه ضروری است

ازنا- وزیر نیرو در بازدید از پروژه تصفیه خانه شهرستان ازنا گفت: جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح های تصفیه خانه در لرستان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهرستان ازنا اظهار داشت: پکیج‌های جذاب برای سرمایه گذاری در این بخش در شهرستان‌های مختلف استان در حال تدوین است.

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار در این حوزه، ادامه داد: با همت مسئولان و نمایندگان استان اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان در دست پیگیری قرار دارد.

وزیر نیرو گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار لرستان و نمایندگان استان داشتیم مقرر شد مزیت‌های هر شهرستان شناسایی شود و امروز هم وضعیت شهرستان‌های ازنا، دورود و الیگودرز در حال بررسی و پیگیری است.

به گفته علی آبادی، تلاش نمایندگان لرستان در این زمینه نیز مثال زدنی است.

وی اظهار کرد: قطعاً سهم لرستان را از اعتبارات ملی در این حوزه با جدیت پیگیری می‌کنیم ولی متاسفانه در شرایط خشکسالی ۵ ساله هستیم و باید براساس اولویت‌ها نیز حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان نیز در این زمینه گفت: تصفیه خانه شهرستان ازنا با جمعیت ۵۰ هزار نفری در ۲ فاز اجرا شده است.

نور الدین نوریزدان افزود: ازنا تنها شهری است که تصفیه خانه آن تا افق ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.

