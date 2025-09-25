به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهرستان ازنا اظهار داشت: پکیج‌های جذاب برای سرمایه گذاری در این بخش در شهرستان‌های مختلف استان در حال تدوین است.

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار در این حوزه، ادامه داد: با همت مسئولان و نمایندگان استان اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان در دست پیگیری قرار دارد.

وزیر نیرو گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار لرستان و نمایندگان استان داشتیم مقرر شد مزیت‌های هر شهرستان شناسایی شود و امروز هم وضعیت شهرستان‌های ازنا، دورود و الیگودرز در حال بررسی و پیگیری است.

به گفته علی آبادی، تلاش نمایندگان لرستان در این زمینه نیز مثال زدنی است.

وی اظهار کرد: قطعاً سهم لرستان را از اعتبارات ملی در این حوزه با جدیت پیگیری می‌کنیم ولی متاسفانه در شرایط خشکسالی ۵ ساله هستیم و باید براساس اولویت‌ها نیز حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان نیز در این زمینه گفت: تصفیه خانه شهرستان ازنا با جمعیت ۵۰ هزار نفری در ۲ فاز اجرا شده است.

نور الدین نوریزدان افزود: ازنا تنها شهری است که تصفیه خانه آن تا افق ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.