رضا سپهوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر ساله آمارهای مختلفی از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود که این آمارها «سخن» می‌گویند، اظهار داشت: آمارها با کی «سخن» می‌گویند؟ با دولت و تصمیم سازان.

چگونه نرخ بیکاری لرستان از ۱۲ درصد به ۷.۳ درصد رسیده است؟

وی با بیان اینکه بر اساس این آمارها است که بودجه هر سال تدوین می‌شود، تصویب می‌شود و به استان‌ها ابلاغ می‌شود، عنوان کرد: ما چند شاخص کلیدی در حوزه اقتصاد داریم، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی از جمله این شاخص‌ها است. اینها به هم متصل هستند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت اقتصادی یعنی نرخ جمعیت فعال، چه شاغل و چه جویای کار، نسبت به کل جمعیتی که در سن کار هستند، گفت: اگر این نرخ بالا باشد یعنی وضعیت اقتصادی رو به رشد است، اگر پایین باشد و کاهشی باشد، بیکاری دارد افزایش پیدا می‌کند.

ما می‌خواهیم بدانیم که چه اتفاقی در این استان افتاده که یک مرتبه نرخ بیکاری ما از حدود ۱۲ درصد به ۷.۳ درصد رسیده است؟ سپهوند نرخ بیکاری در لرستان در تابستان ۱۴۰۴، ۷.۳ عنوان کرد و گفت: این عدد در تابستان ۱۴۰۲ در لرستان ۱۱.۹ بوده و ما جز استان‌هایی بوده‌ایم که بیشترین نرخ بیکاری را داشته است.

وی بیان داشت: لرستان در یک دهه گذشته جز پنج استان با بیشترین نرخ بیکاری بوده است، چون بیکاری به اضافه تورم، می‌شود نرخ فلاکت، معمولاً نرخ فلاکت استان هم بالا بوده است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری لرستان در تابستان ۱۴۰۳، ۱۱.۱ درصد بوده است یعنی نرخ بیکاری استان نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است و در استان اشتغال بیشتری ایجاد شده است، افزود: نرخ بیکاری استان از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده، ما می‌خواهیم بدانیم که چه اتفاقی در این استان افتاده که یک مرتبه نرخ بیکاری ما از حدود ۱۲ درصد به ۷.۳ درصد رسیده است؟

فولاد خرم آباد در تابستان گذشته تنها ۹ روز فعال بوده است

سپهوند، تصریح کرد: هر یک درصد کاهش نرخ بیکاری، یعنی دو درصد افزایش رشد اقتصادی، یعنی اگر ما حساب کنیم رسیدن نرخ بیکاری لرستان از ۱۲ درصد به ۷.۳ درصد، حدود هفت درصد باید رشد اقتصادی این استان باشد. یعنی کارخانه‌ها خیلی فعال شده باشند، یعنی سرمایه گذاری‌های جدیدی رخ داده باشد، تولیدات جدیدی باید رخ داده باشد، استخدامی‌های جدیدی هم باید رخ داده باشد و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف فعال شده باشند.

وی با تاکید بر اینکه به ویژه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴.۴ که ما قطعی گاز و برق بخش صنعت را داشته‌ایم و به طور مثال در همین شرکت فولاد خرم آباد اعلام کردند که در کل تابستان گذشته به دلیل قطعی برق ما تنها ۹ روز کار کردیم، افزود: بنابر این بخش زیادی از اشتغال موجود ما هم به دلیل قطعی برق و گاز دچار تعدیل شده و کاهش نیرو داشته‌ایم.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود این شرایط در کل کشور این بوده و در استان لرستان هم همینطور، گفت: بنابراین ما باید نرخ بیکاریمان افزایش پیدا می‌کرد، آیا در استان‌های دیگر به همین شکل بوده یا کاهشی بوده است؟

نرخ بیکاری اصفهان افزایش پیدا کرد اما لرستان کاهش!

سپهوند با ذکر چند مثال در این رابطه، عنوان کرد: همه می‌دانیم که استان اصفهان استانی است که از صنعت برخوردار است، نرخ بیکاری این استان در سال ۱۴۰۲، ۸.۸ درصد بوده است، در سال ۱۴.۳، ۸.۶ درصد بوده، ولی در ۱۴۰۴ این نرخ بیکاری به ۹.۹ درصد رسیده است. به همین دلایل قطعی گاز و برق و خشکسالی مانند لرستان تعدیل نیرو داشته است، به دلیل همین خشکسالی بخش کشاورزی ما نسبت به سال‌های قبل که سال‌های پر بارشی بودند نتوانست پر رونق باشد.

چه اتفاقی افتاده؟ ما در کشور دیگری داریم زندگی می‌کنیم؟ یا سرمایه گذاری‌های خارق العاده ای رخ داده است؟ وی ادامه داد: نرخ بیکاری اصفهان در این مدت افزایش پیدا کرده است، همچنین زنجان استانی است که معمولاً بیکاری آن پایین است و صنعت و کشاورزی آن فعال است، نرخ بیکاری آن در سال ۱۴۰۲، ۶.۹ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳، ۷.۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد رسیده، یعنی نرخ بیکاری آن افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: نرخ بیکاری ایلام بالای ۱۰ درصد است، نرخ بیکاری کرمانشاه بالای ۱۰ درصد است، نرخ بیکاری خوزستان هم بالای ۱۰ درصد است، یعنی نرخ بیکاری استان‌های اطراف ما افزایش پیدا کرده است جز لرستان.

سپهوند، ادامه داد: چه اتفاقی افتاده؟ ما در کشور دیگری داریم زندگی می‌کنیم؟ یا سرمایه گذاری‌های خارق العاده ای رخ داده است؟ یا بارش‌های خیلی خوبی داشته‌ایم؟

آماری که از لرستان به دولت مخابره می‌شود واقعی نیست

وی با تاکید بر اینکه به عنوان وکیل مردم می گویم که این آمارها واقعی نیست، می گویم که آمارهایی که در این استان دارد ساخته و تدوین می‌شود به واقعیت نزدیک نیستند به هیچ وجه، افزود: این آمارها باعث تصمیم سازی می‌شوند، گاهی در فضای رسانه‌ای نمایندگان را نقد می‌کنند که شما چرا فشار نمی‌آورید که رئیس جمهور به لرستان بیاید، البته ایشان به زودی به استان می آیند چون مجمع نمایندگان چندین جلسه با رئیس جمهور داشته‌ایم و از ایشان خواسته‌ایم که به لرستان بیایند، ما از رئیس جمهور خواستیم که جز اولین سفرهای رئیس جمهور باشیم، ولی این اتفاق نیفتاد، الان ما می‌شویم سیزدهم یا چهاردهمین استانی که ایشان می آیند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این سوال را می‌پرسند که چرا رئیس جمهور به لرستان نمی آیند، چون وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که اعداد و ارقامی که به دولت مخابره می‌شوند می‌گوید که این استان وضعیتش خوب است، بنابراین نماینده که فشار می‌آورد که چرا نمی آیید، می‌گویند وضعیت شما که خوب است. این در حالیست که بسیار از پروژه‌های ما از جمله طرح‌های حوزه آب تعطیل هستند و لرستان در رتبه سوم نرخ فلاکت کشور قرار دارد.

به چه قیمتی می‌خواهید بگویید که وضعیت استان بهتر شده است؟

آمار را سازمان مدیریت استان به مرکز آمار ایران می‌دهد، به چه قیمتی می‌خواهید بگویید که وضعیت استان بهتر شده است؟ آیا بیکاران و جوانان بیکار این استان را نمی‌بینید؟ سپهوند، تاکید کرد: وظیفه بنده به عنوان وکیل مردم این است که به مدیران استانی نهیب بزنم، این چه آماری است که شما می‌دهید؟ این آمار را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زیر نظر سازمان برنامه، به مرکز آمار ایران می‌دهد، به چه قیمتی می‌خواهید بگویید که وضعیت استان بهتر شده است؟ آیا بیکاران و جوانان بیکار این استان را نمی‌بینید؟ آیا هر کدام از ما یک نفر یا دو نفر بیکار در خانه‌هایمان نداریم؟ تازه ما یک بیکاری پنهان و جمعیت غیر فعال هم داریم که دیگر خیلی‌هایشان از رفتن دنبال کار ناامید شده‌اند.

۹۷۰۰ کد ملی مساوی است با اشتغال پایدار؟

وی با بیان اینکه ما یک سامانه رصد در وزارت کار داریم که کد ملی هر کسی وارد آن شود به عنوان شاغل محسوب می‌شود، افزود: در شش ماهه نخست سال حدود ۹ و ۷۶۴ هزار کد ملی در این سامانه در لرستان ثبت شده است، جالب این است که حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر از آنها از کمیته امداد، بنیاد برکت، بهزیستی، بنیاد علوی و… و وام‌های حمایتی ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند که به زخمی بزنند، اینها به عنوان اشتغال محسوبشان کرده‌اند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مثلاً اتاق اصناف ۴۰۰ پروانه صادر کرده، اینها هم به عنوان اشتغال در سامانه به ثبت رسیده‌اند، اشتغال پایدار آن است که طرف ماهانه مشغول کار باشد و برایش بیمه رد کنند.