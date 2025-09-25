۳ کودک در اثر فرو ریختن دیوار صومعه در جنوب میانمار کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در پی ریزش دیوار یک صومعه در ایالت مون میانمار، ۳ دانش‌آموز کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات هنیتکایین روز پنجشنبه گفت که این حادثه در روستای کونه‌پاویوارتیت در شهرستان لامینگ، ایالت مون رخ داد.

وی گفت که باران شدیدی می‌بارید و مردم برای تماشای یک مسابقه فوتبال جمع شده بودند و افزود که کودکان در نزدیکی دیوار آجری صومعه ایستاده بودند.

وی گفت که دو کودک در دم جان باختند و یک کودک دیگر در راه بیمارستان جان باخت. قربانیان بین ۱۲ تا ۱۳ سال سن داشتند.

وی افزود که مجروحان در بیمارستان عمومی یی تحت درمان هستند و حال دو نفر از آنها وخیم است.