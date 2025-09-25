  1. ورزش
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

حق‌پرست: باختیم اما تیم خیلی خوب و جوانی برای آینده داریم

بازیکن تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی امروز با چک خیلی سخت بود اما تمام تلاش خود را کردیم و حالا با تجربه بیشتر سراغ بازی های بعدی می رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق‌پرست، درباره شکست امروز تیم ملی والیبال ایران مقابل چک گفت: ابتدا باید از هواداران خود تشکر کنیم. بازی امروز برای ما سخت بود.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران افزود: ما بازی را باختیم اما تیم جوان و واقعا خوبی داریم. این تجربه برای ما خیلی خوب است و ما برای قهرمانی بعدی یا لیگ ملت‌ها آماده‌تر می‌شویم.

او ادامه داد: ما شرمنده هواداران خود شدیسم و امیدوارم بتوانیم در تورنمنت‌های بعدی خیلی بهتر عمل کنیم. تمام بازیکنان تمام انرژی خود را گذاشتند و امیدوارم مردم از ما راضی باشند و حمایت کنند تا در ادامه مسیر موفقیت را طی کنیم.

