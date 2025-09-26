دفاع رئیس فدراسیون از بازیکنان تیم ملی والیبال؛ مردم منطقی نگاه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد تقوی با اشاره به انتقاداتی که از عملکرد تیم ملی والیبال مطرح شده است، گفت: یادمان نرود روزهایی فکر میکردیم در سال ۲۰۲۵ ممکن است از لیگ ملتها خارج شویم اما امروز توقع داریم جزو چهار تیم برتر جهان باشیم. البته توقع کاملا به جاست و باید برای آن تلاش کنیم اما باید کمی واقعنگرانهتر به آن نگاه کنیم.
وی ادامه داد: کاملا احساسات مردم را درک میکنم و برایشان احترام قائل هستم حتی اگر گاهی احساسات مان باعث خدشهدار شدن روحی بچهها در ۲۴ ساعت گذشته شده باشد، من به آن نگاه مثبت دارم. مردم غیرت میکشند و این ناراحتی و عصبانیتشان از روی غیرت است اما کمی باید منطقی باشیم و منطقی صحبت کنیم.
تقوی خاطر نشان کرد: ما سال گذشته بین ۱۶ تیم لیگ ملتها پانزدهم شدیم. یادمان نرود روزهایی که فکر میکردیم در سال ۲۰۲۵ ممکن است از لیگ ملتها خارج شویم اما امروز توقع داریم جزو چهار تیم برتر جهان باشیم.
ویدافزود: البته توقع کاملا به جاست و باید برای آن تلاش کنیم اما باید کمی واقعنگرانهتر به آن نگاه کنیم. گاهی به شوخی میگوییم خوش استقبال بد بدرقه هستیم. البته من به این اعتقادی ندارم اما نباید ظاهرمان هم این را نشان بدهد.
میلاد تقوی در پایان گفت: چه کسی بیشتر از خودشان دوست داشت در چهار تیم برتر باشند؟ اگر این بازی برای من و شما یک خاطره است، برای آنها روزمه، سابقه و زندگی است، باید بدانیم که تلاششان را کردهاند. آیا باید تلاششان را فراموش کنیم؟ نمیگویم اشتباهی صورت نگرفت، گرفت و متاسف هستیم. متاسف هستیم که میتوانستیم جزو چهار تیم باشیم و نیستیم، متاسف هستیم که باید بهتر میبودیم و نبودیم.
