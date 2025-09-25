اظهارات پیاتزا پس از باخت و حذف تیم ملی والیبال ایران از قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از حذف از رقابت‌های قهرمانی جهان در مرحله یک چهارم نهایی با شکست مقابل تیم جمهوری چک گفت: ما باید در بخش ذهنی رشد کنیم و من از قبل می‌دانستم و الان هم می‌دانم. ولی این کافی نیست.



وی گفت: باید بخش فنی را بهبود بدهیم، ما باید در سرویس و همه بخش‌ها بهتر باشیم. مهمترین چیز در بازی وقتی جلو هستیم این است که باید توانایی تمام کردن بازی را داشته باشیم. این درس را باید تک تک بازیکنان بفهمند.



سرمربی تیم ملی والیبال عنوان کرد: به نظرم آنها سزاوار بودند چون بازی فوق‌العاده انجام دادند. من به بازیکنانم خیلی افتخار می‌کمک چون تیم کاملاً جدیدی هستند. می‌دانم که باید خیلی کار کنیم.



وی گفت: وقتی تصمیم گرفتم هدایت این تیم را برعهده بگیرم برای من هیجان‌انگیز بود. الان هم هیجان‌زده هستم چون استعدادهای زیادی در اختیار دارم و امکان رسیدن به هیچ هدفی وجود ندارد.



پیاتزا تاکید کرد: ما باید سخت کار کنیم و شرایط سختی را هم ایجاد کنیم و باید در همان زمان در زمین صبور و قوی باشیم.

پیاتزا تاکید کرد: باید صادق بود؛ تیم چک والیبال بسیار خوبی ارائه داد و شایسته پیروزی بود، اما از منظر فنی، همان اشتباه کل رقابت را تحت تأثیر قرار داد.

وی تصریح کرد: گام نخست ما با امتیاز پایانیِ بسیار مهم در ست آخر بازی برابر فیلیپین برداشته شد؛ هرچند می‌دانیم فیلیپین در زمره تیم‌های طراز اول جهان قرار ندارد. در ادامه، مقابل صربستان بهترین نمایش خود را ارائه دادیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد ذهنی بازیکنان، ادامه داددر مقاطعی تمرکزمان بیش از اندازه روی حریف بود و نه روی خودمان. قصد داریم این الگو را به‌طور کامل تغییر دهیم؛ باید تمرکز را بر تیم خود بگذاریم، جسور باشیم و هر روز بهتر شویم. این مسیر، کلید آینده تیم ملی است.