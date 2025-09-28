  1. ورزش
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

تیم ملی والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد

تیم ملی والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد

لاجوردی پوشان بلند قامت در فینال رقابت های قهرمانی جهان برابر بلغارستان به پیروزی رسیدند و جام را بالای سر بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابت های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی فیلیپین در جریان بود، عصر امروز یکشنبه بین تیم های ایتالیا و بلغارستان برگزار شد که طی آن لاجوردی پوشان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.

بلغارستان در شرایطی عنوان نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد که پس از ۵۵ سال توانسته بود به فینال این رقابت ها صعود کند و شگفتی ساز این دوره از مسابقات لقب بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت ها بود که در مرحله مقدماتی دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند، اما در این مرحله مغلوب جمهوری چک شدند تا با کسب مقام هشتم جهان به کار خود پایان دهند.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.

