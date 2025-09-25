  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

تیم ملی والیبال ایران چگونه از صعود بازماند؟

تیم ملی والیبال ایران چگونه از صعود بازماند؟

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در شرایطی مقابل جمهوری چک شکست خورد که اشتباهات بازیکنان عامل اصلی آن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان مقابل جمهوری چک به میدان رفت و با شکست ۳ بر یک مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

همچنین پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.

کد خبر 6601496
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها