تیم ملی والیبال ایران چگونه از صعود بازماند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان مقابل جمهوری چک به میدان رفت و با شکست ۳ بر یک مقابل این تیم از دور رقابتها کنار رفت.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.
همچنین پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجیپور با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان در شرایطی مقابل جمهوری چک شکست خورد که اشتباهات بازیکنان عامل اصلی آن بود.
