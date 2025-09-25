تیم ملی والیبال ایران چگونه از صعود بازماند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان مقابل جمهوری چک به میدان رفت و با شکست ۳ بر یک مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت.



تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.



بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.



همچنین پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.