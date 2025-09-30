رضا مومنی‌مقدم کارشناس والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: ما یک سال متفاوت با آقای پیاتزا داشتیم. انتخاب او شاید یک سالی طول کشید تا یک مربی خوب در کنار تیم ملی‌مان حضور داشته باشد و این اتفاق رقم خورد.

وی گفت: پیاتزا جزو مربی‌های نامدار دنیاست و در نهایت فدراسیون او را جذب کرد. من فکر می‌کنم جزو خوش‌شانس‌ترین مربی‌ها هستند که تیم ایران را انتخاب کردند، به این دلیل که سه نسل طلایی در اختیار ایشان است. هم نسل طلای جوانانی که اسفندیار و شریفی قهرمان جهان شدند، هم نسلی که خانزاده و عرشیا به‌نژاد طلا گرفتند و هم نسل جدیدی که قهرمان جهان شدند و سال آینده به اردوی تیم ملی بزرگسالان اضافه خواهند شد.

وی گفت: هر مربی آرزو دارد تیمی را قبول کند که جوانانش قهرمان جهان شده باشند و ایشان با علم به این موضوع تیم ایران را پذیرفتند. مطمئناً می‌توانند در این مسیر موفق باشند. درست است که ما یک پوست‌اندازی داشتیم و تعدادی از بازیکنان بسیار خوب به واسطه بازنشستگی کنار رفتند، بازیکنانی که مردم خاطرات خوبی با آن‌ها داشتند، اما به زمان نیاز داریم تا تفکرات سرمربی جدید در تیم ملی پیاده شود. باید به این مربی فرصت بدهیم چرا که جزو مربیان خوب دنیا و دارای رنک ۱۲ جهانی است و می‌تواند تأثیرات مثبتی برای والیبال کشورمان داشته باشد تا مردم دوباره شاهد روزهای خوب باشند.

مومنی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه لیگ ملت‌ها را با آقای پیاتزا آغاز کردیم و به مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین رسیدیم، ارزیابی من این است که عملکرد تیم در لیگ ملت‌ها خوب بود. از این جنبه هم باید گفت که تمام تیم‌های دنیا در لیگ ملت‌ها ترکیب‌های متفاوت را امتحان می‌کنند، بازیکنان جوان را به میدان می‌آورند و سپس در مسابقات مهم‌تری مانند قهرمانی جهان با ترکیب ثابت‌تر حاضر می‌شوند. به همین دلیل در قهرمانی جهان شاهد نوسان کمتری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد تیم ایران در لیگ ملت‌ها به نظر من خوب بود. درست است که برخی بازی‌ها را که می‌توانستیم برنده باشیم، واگذار کردیم اما مدل بازی بچه‌ها نشان داد تفکرات آقای پیاتزا تأثیر خود را گذاشته بود. با این حال در مسابقات قهرمانی جهان، به نظر من مسئله اصلی به آمادگی ذهنی بازیکنان بازمی‌گشت. ما در گروه آسان‌تری قرار داشتیم و همین موضوع باعث شد بچه‌ها فکر کنند راحت صعود خواهند کرد. احترام لازم به والیبال خودمان و تیم‌های مقابل لحاظ نشد و دیدیم در بازی اول مقابل مصر شکست خوردیم.

مومنی‌مقدم گفت: به نظر من مشکل اصلی تیم ما این است که چه در بزرگسالان و چه در پایه‌ها، باید بازیکنان از لحاظ ذهنی آماده شوند تا هیچ تیمی را دست‌کم نگیرند. تیم آمریکا را ببینید؛ مقابل کلمبیا با تمام قوا بازی کرد. ما هم باید این تفکر حرفه‌ای را داشته باشیم. خوشبختانه بعد از شکست مقابل مصر، بچه‌ها طرز تفکر خود را تغییر دادند و برابر تونس عالی ظاهر شدند.

وی اظهار داشت: بازی اصلی ما در مرحله مقدماتی برابر فیلیپین بود. تیمی که با بیست تا سی هزار تماشاگر و بازیکنانی با سرویس‌های بالای ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، شرایط دشواری ایجاد کرده بود. بسیاری از بازیکنان ما برای نخستین بار فضای چنین مسابقاتی را تجربه می‌کردند و تحت فشار بودند اما خوشبختانه پیروز شدیم.

مومنی‌مقدم افزود: در ادامه برابر صربستان نمایش خوبی داشتیم و توانستیم این تیم را شکست دهیم. اما بازی با چک که برای صعود به جمع چهار تیم بود، متفاوت بود. تیم چک نظم تاکتیکی بسیار خوبی داشت و حتی لهستان مدعی قهرمانی را تحت فشار قرار داد. ما ست اول را عالی بازی کردیم اما پس از افت روحی، اشتباهات بازیکنان بیشتر شد و نهایتاً بازی را واگذار کردیم. یکی از مشکلات اصلی تیم ما همین بود که پس از اشتباه یا واگذاری یک ست، تمرکز از دست می‌رفت و اشتباهات افزایش پیدا می‌کرد.

سرمربی تیم والیبال جوانان خاطرنشان کرد: کادر فنی و آقای پیاتزا باید روی بحث آمادگی روانی بازیکنان کار کنند تا حتی در صورت عقب افتادن، بتوانند بجنگند و نظم تاکتیکی خود را از دست ندهند. آینده والیبال ایران امیدوارکننده است. خوشبختانه والیبال دوباره جایگاه خود را نزد مردم پیدا کرده و آن‌ها از عملکرد تیم رضایت دارند. اکنون سه نسل طلایی در اختیار پیاتزا قرار دارد و اگر این نسل به‌خوبی پرورش داده شود، می‌توانیم در سال‌های آینده جزو تیم‌های برتر دنیا باشیم. امیدوارم با اضافه شدن جوانان قهرمان به تیم ملی بزرگسالان، شاهد موفقیت‌های بزرگ‌تری برای والیبال کشورمان باشیم.