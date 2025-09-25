  1. ورزش
صعود چادرملو به فینال تورنمنت چهارجانبه والیبال

تیم والیبال چادرملو اردکان امروز مقابل گاز جنوب عراق دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه را در اردکان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، در آخرین دیدار از روز پایانی دور مقدماتی تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه والیبال یادبود شهید حسین کمالی، تیم چادرملو در سومین بازی خود در سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی اردکان به مصاف تیم گاز جنوب عراق رفت و با ترکیبی از بازیکنان جوان و بومی موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل رقیب عراقی به برتری برسد تا چادرملو اردکان با کسب سومین برد متوالی خود مقتدرانه راهی دیدار فینال شود.

ست‌های این بازی با امتیازهای ۲۵-۱۸، ۳۰-۲۸ و ۲۵-۱۴ به سود چادرملو اردکان به اتمام رسید تا اردکانی‌ها با ۳ پیروزی متوالی مقابل ملوان تهران، شهرداری ارومیه و گاز جنوب عراق مقتدرانه فینالیست شوند.

پیش از این بازی هم تیم شهرداری ارومیه با پیروزی ۳ بر صفر مقابل ملوان تهران حریف چادرملو اردکان در دیدار پایانی شد. طبق برنامه دیدارهای فینال و رده‌بندی هم امروز پنجشنبه سوم مهرماه برگزار می‌شوند.

