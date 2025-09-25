به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی نامزدهای کسب جایزه بهترین‌های سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که فدراسیون فوتبال ایران و چهار بازیکن در جمع نامزدها حضور دارند. این مراسم ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) در شهر ریاض عربستان برگزار خواهد شد

اسامی نامزدهای معرفی‌شده از سوی AFC در هر یک از بخش‌ها به شرح زیر است:

جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال آسیا

۱- عارف ایمن (جوهور دارالتعظیم، مالزی)

۲- اکرم عفیف (السد، قطر)

۳- سالم الدوسری (الهلال، عربستان)

جایزه بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا

۱- هالی مک‌نامارا (ملبورن‌سیتی، استرالیا)

۲- وانگ شوانگ (ووهان جیانگدا، چین)

۳- هانا تاکاهاشی (اوراوا رد دایموندز، ژاپن)

بهترین لژیونر سال در بخش مردان

۱- مهدی طارمی (اینتر / المپیاکوس، ایران)

۲- تاکفوسا کوبو (رئال سوسیه‌داد، ژاپن)

۳- لی کانگ‌این (پاری‌سن‌ژرمن، کره جنوبی)

بهترین لژیونر سال در بخش زنان

۱- استفنی کاتلی (آرسنال، استرالیا)

۲- مایکا هامانو (چلسی، ژاپن)

۳- یویی هاسگاوا (منچسترسیتی، ژاپن)

جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال مردان

۱- مسلم اولادقباد (گهر زمین، ایران)

۲- سالار آقاپور (گهر زمین، ایران)

۳- محمد اسامه موسی (جیمبی کارتاجنا، تایلند)

جایزه بهترین سرمربی مرد فوتبال آسیا

۱- تروُر مورگان (تیم زیر ۲۰ سال استرالیا، استرالیا)

۲- ری سونگ‌هو (تیم زیر ۲۰ سال زنان کره شمالی، کره شمالی)

۳- سونگ سیونگ گوون (تیم زیر ۱۷ سال زنان کره شمالی، کره شمالی)

جایزه برترین سرمربی زن فوتبال آسیا

۱- لو کوئی هوا (تیم تایچونگ بلو، چین تایپه)

۲- مرضیه جعفری (خاتون بم، ایران)

۳- نئونگرتای اسراتونگویان (اژین اسکالرز کالج، تایلند)

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش مردان

۱- الکس بادولاتو (ملبورن ویکتوری، استرالیا)

۲- حامد یوسفی (الاتحاد، عربستان)

۳- صدرالدین خاسانوف (بنیادکار، ازبکستان)

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش زنان

۱- چوئی ایل‌سون (تیم ۴.۲۵، کره شمالی)

۲- جون ایل‌چونگ (آمنوکگانگ، کره شمالی)

۳- ماناکا ماتسوکوبو (نورث کارولینا کوریج، ژاپن)

جایزه فدراسیون برتر آسیا (پلاتینوم)

۱- فدراسیون فوتبال ایران

۲- اتحادیه فوتبال ژاپن

۳- فدراسیون فوتبال عربستان

جایزه فدراسیون برتر آسیا (الماس)

۱- اتحادیه فوتبال چین

۲- اتحادیه فوتبال تایلند

۳- فدراسیون فوتبال ویتنام

جایزه بهترین فدراسیون منطقه‌ای آسیا

۱- فدراسیون فوتبال جنوب شرق آسیا

۲- فدراسیون فوتبال شرق آسیا

۳- فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (طلا)

۱- اتحادیه فوتبال چین

۲- فدراسیون فوتبال عربستان

۳- اتحادیه فوتبال امارات

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (نقره)

۱- اتحادیه فوتبال گوام

۲- فدراسیون فوتبال هند

۳- اتحادیه فوتبال مالزی

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (برنز)

۱- فدراسیون فوتبال بنگلادش

۲- اتحادیه فوتبال جزایر ماریانای شرقی

۳- فدارسیون فوتبال ویتنام

جایزه ویژه داور سال آسیا

۱- علیرضا فغانی (استرالیا)

۲- آنتون شتینین (استرالیا)

۳- اشلی بیچان (استرالیا)

* هر سه داور این جایزه را دریافت خواهند کرد