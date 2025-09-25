  1. ورزش
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

پایان محرومیت افشین پیروانی در روز بازی پرسپولیس و ملوان

با رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت افشین پیروانی تغییر کرد تا او امروز روی نیمکت پرسپولیس مقابل ملوان بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران پرونده محرومیت افشین پیروانی را مورد بررسی قرار داد و سرانجام حکم مدیر تیم فوتبال پرسپولیس را صادر کرد. براین اساس افشین پیروانی که چندی پیش برای دفاع از خود در نشست کمیته استیناف حاضر شده بود، از امروز می‌تواند پرسپولیس را همراهی کند.

محرومیت شش‌ماهه او با رأی جدید کمیته استیناف به دو ماه محرومیت (یک ماه تعلیقی) کاهش یافته که باعث می‌شود تا او از دیدار امروز مقابل ملوان مشکلی برای همراهی تیمش نداشته باشد.

به این ترتیب سرپرست پرسپولیس مشکلی برای حضور روی نیمکت تیمش در دیدار مقابل ملوان نخواهد داشت و می‌تواند از کنار زمین وظایف سرپرستی را انجام دهد. گفتنی است کارت بازی پیروانی نیز برای بازی امروز مقابل ملوان صادر شده است.

