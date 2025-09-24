  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

اعلام برنامه زمانبندی مسابقات تیم خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه زمانبندی مسابقات تیم خاتون را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۵_۲۰۲۶ با حضور ۱۲ تیم در سه گروه برگزار می‌شود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیم‌های ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار می‌شود.

گروه A: ملبورن‌سیتی استرالیا، هو چی‌مین‌سیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایون‌سیتی سنگاپور

گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان

گروه C: سوون کره‌جنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کره‌شمالی و آی‌اس‌پی‌ای میانمار

برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:

*دوشنبه ۲۶ آبان

خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند: ساعت ۱۵

*پنجشنبه ۲۹ آبان

نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران: ساعت ۱۹

*یکشنبه ۲ آذر

ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران: ساعت ۱۹

