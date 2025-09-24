اعلام برنامه زمانبندی مسابقات تیم خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۵_۲۰۲۶ با حضور ۱۲ تیم در سه گروه برگزار میشود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیمهای ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار میشود.
گروه A: ملبورنسیتی استرالیا، هو چیمینسیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایونسیتی سنگاپور
گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان
گروه C: سوون کرهجنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کرهشمالی و آیاسپیای میانمار
برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۶ آبان
خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند: ساعت ۱۵
*پنجشنبه ۲۹ آبان
نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران: ساعت ۱۹
*یکشنبه ۲ آذر
ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران: ساعت ۱۹
