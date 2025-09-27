طارمی رکوردش در اینتر را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی شروعی رویایی در بندر بزرگ (پیرائوس) داشته است. او در کمی بیش از ۱۶۰ دقیقه بازی با پیراهن المپیاکوس، موفق شده چهار گل بزند، یک پاس گل بدهد و دو پنالتی برای تیمش بگیرد. مهاجم ایرانی در فرم بسیار خوبی قرار دارد؛ بازیکنی که فصل گذشته در اینتر فرصت‌هایی پیدا کرد و توانست در مقاطعی به تیم کمک کند، اما قطعاً آن چیزی که «نراتزوری» انتظار داشت، نبود.

این بازیکن ۳۳ ساله بیشتر در بخش خلق موقعیت و بازی‌سازی تأثیرگذار بود، همان چیزی که حالا در یونان هم نشان داده است. او در فصل گذشته در مجموع ۹ پاس گل به هم‌تیمی‌هایش داد.

با این حال در گلزنی آمار همیشگی‌اش را نداشت و فقط سه بار موفق شد دروازه حریفان را باز کند؛ یک بار برابر ستاره سرخ در لیگ قهرمانان اروپا، یک بار مقابل میلان در جام حذفی و یک بار هم برابر لچه در سری آ. یعنی گلزنی در سه تورنمنت مختلف.

اکنون طارمی در المپیاکوس تا همین مقطع، یک گل بیشتر از کل فصل گذشته‌اش در تیم اینزاگی به ثمر رسانده و بی‌تردید ادامه کارش می‌تواند حتی بهتر و درخشان‌تر هم باشد.