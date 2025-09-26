  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

پیروزی‌ پرگل خاتون بم و گل‌گهر سیرجان در هفته سوم لیگ

هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با شکست سنگین ایستا البرز برابر خاتون بم و برتری گل‌گهر سیرجان بر پرسپولیس همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری ۵ مسابقه به انجام رسید و ایستا البرز برابر خاتون بم شکستی سنگین متحمل شد و پرسپولیس برابر گل‌گهر نخستین شکست خورد را تجربه کرد.

در دیگر رقابت‌های این هفته پالایش‌گاز ایلام با تک گل خود برابر سپاهان به پیروزی رسید و تیم یاسام کردستان مقابل آوا تهران به تساوی بدون گل رضایت داد.

جدال فرا ایساتیس و ملوان بندر انزلی هم با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا امتیازها در این دیدار تقسیم شود.

نتایج هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*پالایش‌گاز ایلام ۱ – سپاهان صفر

*یاسام کردستان صفر– آوا تهران صفر

*فرا ایساتیس ۱ – ملوان بندرانزلی ۱

*ایستا البرز صفر – خاتون بم ۵

*گل‌گهر سیرجان ۳ – پرسپولیس صفر

