به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری ۵ مسابقه به انجام رسید و ایستا البرز برابر خاتون بم شکستی سنگین متحمل شد و پرسپولیس برابر گل‌گهر نخستین شکست خورد را تجربه کرد.

در دیگر رقابت‌های این هفته پالایش‌گاز ایلام با تک گل خود برابر سپاهان به پیروزی رسید و تیم یاسام کردستان مقابل آوا تهران به تساوی بدون گل رضایت داد.

جدال فرا ایساتیس و ملوان بندر انزلی هم با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا امتیازها در این دیدار تقسیم شود.

نتایج هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*پالایش‌گاز ایلام ۱ – سپاهان صفر



*یاسام کردستان صفر– آوا تهران صفر



*فرا ایساتیس ۱ – ملوان بندرانزلی ۱



*ایستا البرز صفر – خاتون بم ۵



*گل‌گهر سیرجان ۳ – پرسپولیس صفر