جایگاه جهانی محقق همدانی در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، اساس گزارش معتبر نمایه استنادی «اسکوپوس» و اعلام دانشگاه استنفورد آمریکا، نام پروفسور رشید حیدریمقدم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی همدان و رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان، در فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
این فهرست سالانه با تحلیل دادههای علمی پایگاه بینالمللی اسکوپوس منتشر میشود و پژوهشگران را بر اساس میزان ارجاع و استناد به مقالات علمی معتبر رتبهبندی میکند.
پروفسور حیدریمقدم علاوه بر فعالیتهای علمی برجسته، سوابق مدیریتی مهمی در حوزه سلامت و آموزش عالی داشته است؛ از جمله ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان، ریاست شورای کلان منطقه آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه سه کشور و مدیریت کل انتقال خون استانهای ایلام و همدان.
وی همچنین به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی کشور و رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان، نقشی مؤثر در ارتقای سلامت ورزشکاران و توسعه برنامههای علمی-ورزشی ایفا کرده است.
این افتخار علمی، نمادی از تلاش و تعهد فردی و نشانهای از جایگاه روبهرشد ایران در عرصه پژوهشهای بینالمللی به شمار میرود.
