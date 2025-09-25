مدرسه باید به کانونی برای ایجاد آگاهی و سلامت در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و رونمایی از طرح سلامت اجتماعی محله محور (سلام) و طرح مهر و گفتگو اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی در فضای باز مدرسه، نقطه آغاز دورهای جدید از تحول در نظام آموزش و پرورش است که بر لزوم همکاری مؤثر میان جامعه، مدرسه و خانواده تأکید میکند.
وی افزود: هدف ما ایجاد مدرسهای بدون دیوار است که در آن تمامی افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن سن و موقعیت اجتماعی، بتوانند در فرایند یادگیری و رشد مشارکت کنند.
حسینی تصریح کرد: در محلههای ما سرمایههای مادی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که میتوانند بهطور مؤثر در جهت توسعه جامع مدرسه و جامعه بهرهبرداری شوند.
وی ادامه داد: این سرمایهها باید در کنار هم قرار بگیرند تا تحولی اساسی در سیستم آموزشی و اجتماعی ایجاد شود.
حسینی تأکید کرد: بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه معرفی کرده است.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از راهاندازی طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه برای معلولان محلی در مدرسه خبر داد و گفت: تمامی معلولین محله از خدمات رایگان توانبخشی بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: همچنین، مدرسه بهعنوان مرکزی برای آموزشهای رایگان به نوجوانان و جوانان، فرصتی برای رشد و کارآفرینی فراهم میآورد.
حسینی تصریح کرد: با همکاری بانک رفاه، تمام اهالی محله میتوانند از خدمات ویژهای برخوردار شوند که در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی محله طراحی شده است.
وی ادامه داد: این همکاری به منظور تقویت اقتصاد محلی و افزایش توانمندیهای اجتماعی صورت گرفته است.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: هدف ما تبدیل مدرسه به کانونی اجتماعی و فرهنگی است که در آن همه افراد، با هر سن و موقعیتی، از امکانات و فرصتهای آموزشی بهرهمند شوند.
وی افزود: این آغاز حرکتی جمعی و همبسته است که هدف آن ایجاد تحول بنیادین در جامعه و ارتقا کیفیت زندگی افراد میباشد.
